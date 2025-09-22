Rafael Dudamel: "maquillaron todo con un trazado de líneas, fue un show"

Por la jornada 12 de la Liga BetPlay II-2025, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira se enfrentaron en el estadio La Independencia de Tunja en un compromiso que terminó con marcador 1-1. Los visitantes se adelantaron con gol de Samy Meheg, pero Johan Bocanegra igualó para los locales en el tramo final del juego.

El duelo, que tuvo pasajes de buen ritmo y tensión en ambas áreas, quedó marcado por la polémica arbitral. El juez central, Carlos Andrés Márquez, sancionó un penalti a favor del Chicó tras una discutida acción entre José Moya y Jairo Molina dentro del área. La decisión generó gran inconformidad en el Deportivo Pereira, pues el cobro significó el empate y desató la molestia de su técnico, Rafael Dudamel, quien no ocultó su malestar en la rueda de prensa posterior.

“Están atentando contra nuestro trabajo”

Rafael Dudamel Rafael Dudamel, entrenador venezolano.

Publicidad

En entrevista con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Rafael Dudamel cargó con fuerza contra la terna arbitral y en particular contra Keiner Jiménez, asistente del compromiso.

“Ayer fue un pase de factura. El año pasado (Keiner Jiménez) nos quitó la posibilidad de la victoria y, a la postre, nos marginó de la clasificación con Atlético Bucaramanga. En aquel momento fijé una posición fuerte que me costó una sanción en partidos y económicamente. Ayer, cuando terminó el partido, entendí todo lo que había pasado, porque maquillaron todo con un trazamiento de líneas e hicieron un show”, aseguró el entrenador del Pereira.

Publicidad

Y añadió: “Lo que ocurre en cada partido o enaltece o empaña el fútbol colombiano, y lamentablemente anoche se empañó con decisiones arbitrales que condicionaron el resultado final. Hicimos un partido correcto, sin ser brillantes; no estamos en el mejor momento, no es excusa. El equipo tiene que dar más y buscaremos levantarnos rápidamente para estar dentro de los ocho. Pero a esto se suma lo que pasó la semana pasada con Carlos Betancourt frente a Llaneros, donde va el VAR después de pitar un penalti y también se equivoca tras una decisión bien tomada”.

Por otro lado, el estratega venezolano resaltó: “Se nos han ido cuatro puntos fundamentales. No nos sobra nada, estamos luchando por entrar entre los ocho, pero están atentando contra el trabajo que se hace a diario”.

Por último, señaló: “En el aeropuerto coincidí con Carlos Ortega, el árbitro de anoche, y estaba con lentes y gorra, todo tapado, escondiéndose, no sé de qué. Lo saludé cordialmente y le dije: ‘Caíste en las redes de (Keiner) Jiménez, tu carrera apenas comienza’”.