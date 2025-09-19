Luis Javier Suárez "hace brillar a sus compañeros" del Sporting Lisboa; su DT está maravillado

Poco a poco, Luis Javier Suárez se consolida en el once titular del Sporting Lisboa, que no sólo hace frente a las competiciones locales en Portugal, sino que también compite a nivel de Europa en la Champions League. Los 'leones' tuvieron un debut triunfal en la presente edición de la popular 'orejona', ganándole 4-1 al Kairat el jueves.

Pese a que el delantero samario no marcó gol contra la escuadra kazaja, su entrenador en el club verde de Lisboa, Rui Borges, se refirió a su gran movilidad en el área, esa habilidad para ganar espacios y ser una amenaza constante para los zagueros rivales.

Luis Javier Suárez en la formación del Sporting Lisboa contra Kairat por la Champions League. AFP

"Son jugadores que merecen ser reconocidos por todo lo que aportan al equipo. No solo Luis (Javier Suárez), Fotis será igual; aporta mucho al equipo, aportará cosas diferentes a las de Luis", precisó de entrada el entrenador del Sporting de Lisboa tras el compromiso de la primera jornada de la Liga de Campeones 2025/2026.

Borges sostuvo que el número '97' con su fútbol, con sus virtudes dentro del campo de juego hace brillar a sus demás compañeros en los 'leones'.

"Me alegra poder contar con Luis (Javier Suárez) y Fotis; hacen brillar a sus compañeros con sus propias virtudes", terminó por precisar Rui Borges.



¿Cómo le ha ido a Luis Javier Suárez desde que llegó al Sporting Lisboa?

En la Liga de Portugal, Suárez Charris ha jugado cinco compromisos, marcando tres goles y generando dos asistencias. Además, Luis Javier sumó 61 minutos contra el Kairat y a eso agregarle 22 minutos en la final de la Copa de Portugal, que Sporting Lisboa perdió contra el Benfica.