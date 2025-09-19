Luis Javier Suárez "hace brillar a sus compañeros" del Sporting Lisboa; su DT está maravillado

Publicidad
Poco a poco, Luis Javier Suárez se consolida en el once titular del Sporting Lisboa, que no sólo hace frente a las competiciones locales en Portugal, sino que también compite a nivel de Europa en la Champions League. Los 'leones' tuvieron un debut triunfal en la presente edición de la popular 'orejona', ganándole 4-1 al Kairat el jueves.
Pese a que el delantero samario no marcó gol contra la escuadra kazaja, su entrenador en el club verde de Lisboa, Rui Borges, se refirió a su gran movilidad en el área, esa habilidad para ganar espacios y ser una amenaza constante para los zagueros rivales.
"Son jugadores que merecen ser reconocidos por todo lo que aportan al equipo. No solo Luis (Javier Suárez), Fotis será igual; aporta mucho al equipo, aportará cosas diferentes a las de Luis", precisó de entrada el entrenador del Sporting de Lisboa tras el compromiso de la primera jornada de la Liga de Campeones 2025/2026.
Borges sostuvo que el número '97' con su fútbol, con sus virtudes dentro del campo de juego hace brillar a sus demás compañeros en los 'leones'.
"Me alegra poder contar con Luis (Javier Suárez) y Fotis; hacen brillar a sus compañeros con sus propias virtudes", terminó por precisar Rui Borges.
En la Liga de Portugal, Suárez Charris ha jugado cinco compromisos, marcando tres goles y generando dos asistencias. Además, Luis Javier sumó 61 minutos contra el Kairat y a eso agregarle 22 minutos en la final de la Copa de Portugal, que Sporting Lisboa perdió contra el Benfica.