Luis Javier Suárez está decidido a hacer historia con Sporting Lisboa. Cada vez que salta a la cancha, escribe su nombre en letras mayúsculas y deja al país en alto, con goles y asistencias. Prueba de ello fue lo ocurrido este martes 17 de marzo, en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League, frente a Bodo Glimt, la revelación de esta edición.

Cuando transcurría el minuto 75, Fredrik André Bjørkan tocó el balón con la mano, el árbitro recibió el llamado del VAR, revisó la acción y se sancionó penalti. El delantero colombiano se hizo cargo y, con un potente remate, infló las redes para el 3-0, que significó el 3-3 en el marcador global. Cabe aclarar que, al 61', había dado una asistencia para el tanto de Pedro Gonçalves.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su asistencia con Sporting Lisboa frente a Bodo Glimt, en Champions League AFP

Vea el gol de Luis Javier Suárez, con Sporting Lisboa vs. Bodo Glimt, por Champions League

¡¡¡LUIS SUÁREZ NO FALLÓ Y SPORTING CP EMPATA LA SERIE 3-3 ANTE BODO/GLIMT EN LISBOA!!!



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