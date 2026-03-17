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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Luis Javier Suárez, con Sporting Lisboa vs. Bodo Glimt, por Champions League

Vea el gol de Luis Javier Suárez, con Sporting Lisboa vs. Bodo Glimt, por Champions League

Apareciendo en un momento determinante y respondiendo como el goleador de su equipo, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, infló las redes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa contra Bodo Glimt, por Champions League
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa contra Bodo Glimt, por Champions League
AFP

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