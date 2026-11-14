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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Sebastián Villa en Banfield vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

Vea el gol de Sebastián Villa en Banfield vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

El delantero colombiano Sebastián Villa anotó el segundo gol en la cuenta de Boca Juniors frente a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Getty Images.

Este sábado, Boca Juniors superó a Banfield en la semifinal de la Copa Argentina y tuvo como protagonista al colombiano Sebastián Villa.

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A los 63 minutos, Villa recibió una pelota por izquierda, se metió al área, enganchó y anotó con un derechazo bien colocado.

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