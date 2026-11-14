Vea el gol de Sebastián Villa en Banfield vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

Este sábado, Boca Juniors superó a Banfield en la semifinal de la Copa Argentina y tuvo como protagonista al colombiano Sebastián Villa.
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A los 63 minutos, Villa recibió una pelota por izquierda, se metió al área, enganchó y anotó con un derechazo bien colocado.
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Vea el gol de Sebastián Villa:
GOLAZOOOO from Sebastián Villa! He scored for Boca Juniors against Banfield in the semi-finals of the Copa Argentina to make it 2-0 for his team! 🇨🇴 pic.twitter.com/QHg2N307qT— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) November 14, 2026
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