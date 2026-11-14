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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Kevin Parra y su gesto a la hinchada de Nacional, tras gol contra Once Caldas

Kevin Parra y su gesto a la hinchada de Nacional, tras gol contra Once Caldas

En su regreso a las cachas, luego de la polémica que protagonizó por unas declaraciones, Kevin Parra se reportó en el marcador y tuvo una particular celebración.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Kevin Parra celebra su gol con Nacional contra Once Caldas en la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026
Kevin Parra celebra su gol con Nacional contra Once Caldas en la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Nacional

Kevin Parra volvió a los terrenos de juego este sábado 14 de noviembre, en el marco de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026, donde Atlético Nacional recibió a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot. Allí, se reportó con gol y lo celebró con beso al escudo, haciendo el gesto de que se quiere quedar en la institución y pidiéndole perdón a la afición.

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El pasado 20 de octubre, en la derrota 1-0 contra Cúcuta Deportivo, el extremo falló una clara opción de gol. Razón por la que las críticas no faltaron. Ante dicha situación, el jugador se pronunció y su mensaje no fue el mejor, causando polémica. De hecho, eso le costó varias convocatorias en diversos partidos, como parte de un castigo interno del club.

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Se perdió los juegos frente a Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira, por Liga; además, permaneció en el banco de suplentes contra el 'blanco blanco', por la Copa BetPlay. Finalmente, regresó a la titularidad y se reportó en el marcador al minuto 14, recibiendo los aplausos de compañeros y cuerpo técnico.

Kevin Parra, delantero de Atlético Nacional, contra Once Caldas en la Liga BetPlay II-2026
Kevin Parra, delantero de Atlético Nacional, contra Once Caldas en la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Atlético Nacional

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Vea el gol de Kevin Parra con Nacional vs Once Caldas en Liga BetPlay

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