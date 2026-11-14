Así quedaron los cuadrangulares de Liga BetPlay II-2026, tras el sorteo; habrá clásicos

Jornada emocionante en el fútbol colombiano. Este sábado 14 de noviembre, se llevó a cabo lo que restaba de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026 y, por ende, se cerró el 'todos contra todos' y se conocieron los ocho clasificados a cuadrangulares.

Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas fueron los clasificados y quienes mantienen viva la ilusión de hacerse con la estrella de navidad.

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El sorteo se llevó a cabo de inmediato y determinó que el grupo A quedara conformado por Nacional, Once Caldas, Santa Fe y Medellín, mientras que en el B estarán América, Bucaramanga, Millonarios y Cali. Así las cosas, habrá clásicos en cada una de las zonas.

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De acuerdo con el jefe de prensa de la Dimayor, en medio del sorteo, esta fase iniciará el próximo viernes 20 de noviembre. Eso sí, se debe aguardar por la publicación oficial con el fixture completo, ya que solo se conoció cómo se disputará la primera jornada.



Equipos del fútbol colombiano. COLPRENSA.

¿Cómo quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026?

GRUPO A

Atlético Nacional.

Once Caldas.

Independiente Santa Fe.

Independiente Medellín.

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GRUPO B

América de Cali.

Atlético Bucaramanga.

Millonarios.

Deportivo Cali.

Millonarios vs. Alianza. Fecha 19 @MillosFCoficial en X

Así se jugará la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026

GRUPO A

Medellín vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Nacional

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GRUPO B

Cali vs. Millonarios

Bucaramanga vs. América

Kevin Parra celebra su gol con Nacional contra Once Caldas en la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Nacional

Consideraciones para los cuadrangulares, informados por Dimayor

1. Atlético Nacional y América de Cali, al haber terminado primero y segundo en la tabla de posiciones en el 'todos contra todos', cuentan con ventaja deportiva. En caso de empatar en puntos con algún rival en la parte alta, avanzarán a la final.

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2. Tanto Nacional como América empiezan jugando como visitantes en la fecha 1, con el fin de que en la sexta y última jornada, cierren de locales, teniendo esa ventaja.

3. La localía de la final se va a definir basado en la tabla del semestre, es decir, teniendo en cuenta la fase de 'todos contra todos' y lo que se haga en cuadrangulares.

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4. Los equipos que compartan estadio no podrán oficiar como locales en la misma fecha.