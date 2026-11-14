Luis Fernando Suárez; "tengo rabia, pero me quiero quedar en el Deportes Tolima"

Deportes Tolima quedó eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, luego de empatar 2-2 frente al Deportivo Cali en la última jornada de la fase del todos contra todos. El resultado dejó al conjunto 'Pijao' en la novena posición de la tabla, con 27 puntos, por fuera del grupo de los ocho clasificados.

Tras el compromiso, el director técnico Luis Fernando Suárez habló en rueda de prensa sobre la eliminación, las decisiones que tomó durante el encuentro, el rendimiento de sus dirigidos y la posibilidad de continuar al frente del equipo. El entrenador manifestó su inconformidad por las críticas posteriores a sus planteamientos y destacó las alternativas que tiene en su plantilla.

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"Las circunstancias de los juegos siempre sean diferentes en anteriores encuentros hay otros revulsivos que funcionan bien y por esa razón no los tiene que colocar. Por eso se trata no solo tener buenos titulares, sino buenos suplentes en el caso específico de Luis Sandoval que cuando entra es un buen cambio, deberían decirme que dice buenos cambios que hice buena lectura del partido, puso a los que tenía que poner en determinado momento que en cuanto a una teoría lo puede haber puesto titular, y quizás no hubiera tenido la misma determinación. Después del partido muy fácil hacer esas críticas", dijo de entrada.

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El entrenador también reconoció su molestia por no conseguir el objetivo de clasificar, aunque resaltó las condiciones futbolísticas que encontró en el grupo y expresó su deseo de continuar en Ibagué para buscar una revancha deportiva con la hinchada.



"Yo tengo mucha rabia por dentro, porque yo veo un grupo. Bueno interesante que tiene un montón de cosas para trabajarlas. De buena manera lo más importante es que hay fenómenos tácticos y jugadores que entienden muy muy bien el juego. Yo me quiero quedar, me encanta Ibagué y queremos una revancha con la hinchada, pero no me compete a mi, eso es de la parte administrativa. Yo les dije que uno no sabe que va pasar, pero lo que no se puede perder es la actitud. Hoy el grupo me demostró que dejaron todo en la cancha, lo dieron todo por clasificar. Entregaron hasta el ultimo esfuerzo por conseguirlo", agregó sobre su continuidad.

Finalmente, Suárez se refirió a la palabra fracaso, utilizada para describir la eliminación del Deportes Tolima, y consideró que el equipo debe revisar lo sucedido durante el semestre para identificar los aspectos que necesita corregir.

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"Se ha escrito mucho sobre el fracaso, yo no le llamaría así. Cuando uno hace una revisión de todo lo que pasó en el semestre, hay que mirarse para adentro y ver qué pasó hacernos un montón de preguntas. Eso es lo que tenemos que responder para no volverlo a repetir". De esta manera, el técnico cerró su intervención después de una eliminación que dejó al Deportes Tolima sin posibilidades de disputar los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026.