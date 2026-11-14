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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026; estos son los clasificados

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026; estos son los clasificados

Este sábado, la Liga BetPlay II-2026 tuvo los últimos siete partidos de la fecha 19 y ya se conocieron los ocho clubes que jugarán los cuadrangulares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Equipos del fútbol colombiano.
Equipos del fútbol colombiano.
COLPRENSA.

Este sábado 14 de noviembre se jugó la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2026 y se conocieron los ocho clasificados. Acá repasamos uno a uno los siete partidos que se llevaron a cabo a lo largo y ancho de nuestro país.

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Acá los ocho clasificados: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Millonarios, Independiente Medellín y Once Caldas

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En el Américo Montanini, Atlético Bucaramanga le ganó 1-0 a Fortaleza con gol de Brandon Caicedo.

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En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional y Once Caldas empataron 1-1. Kevin Parra abrió la cuenta para el 'verde paisa' y Felipe Gómez puso la paridad para el 'blanco blanco'.

En el General Santander, Cúcuta Deportivo superó a Jaguares 2-0 con goles de Dayán Díaz y Gustavo Torres. Los motilones necesitaban una épica goleada y esperar resultados.

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En Palmaseca, Deportivo Cali igualó 2-2 con Deportes Tolima. Luis Sandoval marcó doblete para la visita mientras que Juan Ignacio Dinenno y Steven Rodríguez anotaron para el local. 'El pijao' sufrió la expulsión de Juan Mera al 52'.

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En el Santiago de las Atalayas, en Yopal, América de Cali hizo la tarea y le ganó 2-0 al Deportivo Pereira con anotaciones de Tomás Ángel y Edson Tortolero. El matecaña se quedó con un jugador menos, tras la tarjeta roja de Felipe Mosquera al 47'.

Millonarios tampoco se quedó atrás y se impuso 2-0 sobre Alianza Valledupar con tantos de Mateo García y Carlos Darwin Quintero, en El Campín.

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Finalmente, en el Cincuentenario, Independiente Medellín selló su pase con un triunfo 1-0 sobre Águilas Doradas con un solitario gol de Léider Berrío.

Cabe recordar, que, en días previos, Junior venció 1-0 al Pasto, Santa Fe superó 2-0 a Inter de Bogotá, y Llaneros y Boyacá Chicó empataron 0-0.

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Fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026

Deportivo Pasto 0-1 Junior
Llaneros 0-0 Boyacá Chicó
Internacional de Bogotá 0-2 Independiente Santa Fe
Atlético Bucaramanga 1-0 Fortaleza
Atlético Nacional 1-1 Once Caldas
Cúcuta Deportivo 2-0 Jaguares
Deportivo Cali 2-2 Deportes Tolima
Deportivo Pereira 0-2 América de Cali
Millonarios 2-0 Alianza Valledupar
Águilas Doradas 0-1 Independiente Medellín

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJDGPUNTOS
1Atlético Nacional19+2040
2América19+1636
3Deportivo Cali19+1635
4Bucaramanga19+1435
5Santa Fe19+1234
6Independiente Medellín19+432
7Millonarios19+1130
8Once Caldas19+428
9Tolima19+227
10Cúcuta19-527
11Águilas Doradas19025
12Llaneros19-324
13Inter de Bogotá19023
14Junior Barranquilla19-122
15Boyacá Chicó19-1420
16Alianza Valledupar19-1518
17Deportivo Pereira19-1217
18Deportivo Pasto19-1715
19Jaguares19-2013
20Fortaleza19-1212
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