Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026; estos son los clasificados

Este sábado 14 de noviembre se jugó la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2026 y se conocieron los ocho clasificados. Acá repasamos uno a uno los siete partidos que se llevaron a cabo a lo largo y ancho de nuestro país.

Acá los ocho clasificados: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Millonarios, Independiente Medellín y Once Caldas

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Así fue la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026

En el Américo Montanini, Atlético Bucaramanga le ganó 1-0 a Fortaleza con gol de Brandon Caicedo.

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En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional y Once Caldas empataron 1-1. Kevin Parra abrió la cuenta para el 'verde paisa' y Felipe Gómez puso la paridad para el 'blanco blanco'.



En el General Santander, Cúcuta Deportivo superó a Jaguares 2-0 con goles de Dayán Díaz y Gustavo Torres. Los motilones necesitaban una épica goleada y esperar resultados.

En Palmaseca, Deportivo Cali igualó 2-2 con Deportes Tolima. Luis Sandoval marcó doblete para la visita mientras que Juan Ignacio Dinenno y Steven Rodríguez anotaron para el local. 'El pijao' sufrió la expulsión de Juan Mera al 52'.

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En el Santiago de las Atalayas, en Yopal, América de Cali hizo la tarea y le ganó 2-0 al Deportivo Pereira con anotaciones de Tomás Ángel y Edson Tortolero. El matecaña se quedó con un jugador menos, tras la tarjeta roja de Felipe Mosquera al 47'.

Millonarios tampoco se quedó atrás y se impuso 2-0 sobre Alianza Valledupar con tantos de Mateo García y Carlos Darwin Quintero, en El Campín.

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Finalmente, en el Cincuentenario, Independiente Medellín selló su pase con un triunfo 1-0 sobre Águilas Doradas con un solitario gol de Léider Berrío.

Cabe recordar, que, en días previos, Junior venció 1-0 al Pasto, Santa Fe superó 2-0 a Inter de Bogotá, y Llaneros y Boyacá Chicó empataron 0-0.

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Fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026

Deportivo Pasto 0-1 Junior

Llaneros 0-0 Boyacá Chicó

Internacional de Bogotá 0-2 Independiente Santa Fe

Atlético Bucaramanga 1-0 Fortaleza

Atlético Nacional 1-1 Once Caldas

Cúcuta Deportivo 2-0 Jaguares

Deportivo Cali 2-2 Deportes Tolima

Deportivo Pereira 0-2 América de Cali

Millonarios 2-0 Alianza Valledupar

Águilas Doradas 0-1 Independiente Medellín

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026