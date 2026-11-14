Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Sebastián Villa en Banfield vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

Vea la asistencia de Sebastián Villa en Banfield vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

Boca Juniors superó 3-0 a Banfield y el delantero colombiano Sebastián Villa no solo marcó gol, sino que también asistió a Leandro Lozano en el tercer tanto del 'xeneize'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
Comparta en:
Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Getty Images.

El delantero colombiano Sebastián Villa fue la gran figura de Boca Juniors luego de anotar y dar una asistencia en la victoria 3-0 sobre Banfield, en la semifinal de la Copa Argentina.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

A los 74 minutos, Villa lanzó un centro perfecto al segundo palo que Leandro Lozano definió con un solo toque.

Publicidad

Últimas noticias

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Sebastián Villa en Banfield vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

Linda Caicedo, capitana y figura del Real Madrid femenino.
Colombianos en el exterior

Linda Caicedo también los 'pone' en el Real Madrid: vea acá su asistencia contra Levante Badalona

Vea la asistencia de Sebastián Villa:

Publicidad

Relacionados

Sebastián Villa

Boca Juniors

Publicidad

Publicidad

Publicidad