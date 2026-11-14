Vea la asistencia de Sebastián Villa en Banfield vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

El delantero colombiano Sebastián Villa fue la gran figura de Boca Juniors luego de anotar y dar una asistencia en la victoria 3-0 sobre Banfield, en la semifinal de la Copa Argentina.

A los 74 minutos, Villa lanzó un centro perfecto al segundo palo que Leandro Lozano definió con un solo toque.

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Vea la asistencia de Sebastián Villa:

🎥 Mirá el gol de Leandro Lozano para el 3-0 de @BocaJrsOficial ante Banfield pic.twitter.com/USaUnYBgLk — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 14, 2026