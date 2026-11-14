Definidos los clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026; estos son los ocho

Terminó la fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026. Este sábado 14 de noviembre, se vivió una apasionante jornada, con miles de emociones. Y es que, al final, solo entraron ocho equipos, mientras que los demás ya cerraron el año, quedaron eliminados y empiezan a pensar en lo que será el 2027.
Lágrimas, alegría, lamento, festejos, pasó de todo en los diferentes estadios del país. Sin embargo, quienes mantienen viva la ilusión de hacerse con la estrella de navidad son Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Millonarios, Independiente Medellín y Once Caldas.
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Así las cosas, los que dijeron adiós son Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas, que llegaron con alguna chance a esta fecha, pero no se les hizo el milagro. Y los que ya estaban eliminados, antes de esta jornada, son Llaneros, Internacional de Bogotá, Junior, Boyacá Chicó, Alianza, Pereira, Pasto, Jaguares y Fortaleza.
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Recordemos que quienes tendrán la ventaja deportiva en cuadrangulares, es decir que en caso de empatar en puntos con sus rivales de grupo, avanzarán a la final, son Atlético Nacional y América de Cali, ya que se hicieron con el primer y segundo puesto en la tabla de posiciones, respectivamente.
¿Quiénes son los clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026?
- Atlético Nacional.
- América de Cali.
- Deportivo Cali.
- Atlético Bucaramanga.
- Independiente Santa Fe.
- Millonarios.
- Independiente Medellín.
- Once Caldas.
Resultados de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026
- Pasto 0-1 Junior
- Llaneros 0-0 Boyacá Chicó
- Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe
- Pereira 0-2 América
- Águilas Doradas 0-1 Medellín
- Nacional 1-1 Once Caldas
- Cali 2-2 Tolima
- Cúcuta 2-0 Jaguares
- Bucaramanga 1-0 Fortaleza
- Millonarios 2-0 Alianza
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Pos.
|Equipo
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|19
|+20
|40
|2
|América
|19
|+16
|36
|3
|Deportivo Cali
|19
|+16
|35
|4
|Bucaramanga
|19
|+14
|35
|5
|Santa Fe
|19
|+12
|34
|6
|Medellín
|19
|+4
|32
|7
|Millonarios
|19
|+11
|30
|8
|Once Caldas
|19
|+4
|28
|9
|Tolima
|19
|+2
|27
|10
|Cúcuta
|19
|-5
|27
|11
|Águilas Doradas
|19
|0
|25
|12
|Llaneros
|19
|-3
|24
|13
|Internacional de Bogotá
|19
|0
|23
|14
|Junior
|19
|-1
|22
|15
|Boyacá Chicó
|19
|-14
|20
|16
|Alianza
|19
|-15
|18
|17
|Deportivo Pereira
|19
|-12
|17
|18
|Pasto
|19
|-17
|15
|19
|Jaguares
|19
|-20
|13
|20
|Fortaleza
|19
|-12
|12
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