Definidos los clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026; estos son los ocho

Terminó la fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026. Este sábado 14 de noviembre, se vivió una apasionante jornada, con miles de emociones. Y es que, al final, solo entraron ocho equipos, mientras que los demás ya cerraron el año, quedaron eliminados y empiezan a pensar en lo que será el 2027.

Lágrimas, alegría, lamento, festejos, pasó de todo en los diferentes estadios del país. Sin embargo, quienes mantienen viva la ilusión de hacerse con la estrella de navidad son Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Millonarios, Independiente Medellín y Once Caldas.

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Así las cosas, los que dijeron adiós son Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas, que llegaron con alguna chance a esta fecha, pero no se les hizo el milagro. Y los que ya estaban eliminados, antes de esta jornada, son Llaneros, Internacional de Bogotá, Junior, Boyacá Chicó, Alianza, Pereira, Pasto, Jaguares y Fortaleza.

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Recordemos que quienes tendrán la ventaja deportiva en cuadrangulares, es decir que en caso de empatar en puntos con sus rivales de grupo, avanzarán a la final, son Atlético Nacional y América de Cali, ya que se hicieron con el primer y segundo puesto en la tabla de posiciones, respectivamente.



Equipos del fútbol colombiano. COLPRENSA.

¿Quiénes son los clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026?

Atlético Nacional.

América de Cali.

Deportivo Cali.

Atlético Bucaramanga.

Independiente Santa Fe.

Millonarios.

Independiente Medellín.

Once Caldas.

Resultados de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026

Pasto 0-1 Junior

Llaneros 0-0 Boyacá Chicó

Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe

Pereira 0-2 América

Águilas Doradas 0-1 Medellín

Nacional 1-1 Once Caldas

Cali 2-2 Tolima

Cúcuta 2-0 Jaguares

Bucaramanga 1-0 Fortaleza

Millonarios 2-0 Alianza

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.

Equipo

PJ

DG

PTS

1

Atlético Nacional

19

+20

40

2

América

19

+16

36

3

Deportivo Cali

19

+16

35

4

Bucaramanga

19

+14

35

5

Santa Fe

19

+12

34

6

Medellín

19

+4

32

7

Millonarios

19

+11

30

8

Once Caldas

19

+4

28

9

Tolima

19

+2

27

10

Cúcuta

19

-5

27

11

Águilas Doradas

19

0

25

12

Llaneros

19

-3

24

13

Internacional de Bogotá

19

0

23

14

Junior

19

-1

22

15

Boyacá Chicó

19

-14

20

16

Alianza

19

-15

18

17

Deportivo Pereira

19

-12

17

18

Pasto

19

-17

15

19

Jaguares

19

-20

13

20

Fortaleza

19

-12

12

