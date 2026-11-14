Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Definidos los clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026; estos son los ocho

Definidos los clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026; estos son los ocho

Se jugó la jornada 19, que fue la última del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026, y se confirmaron los equipos que siguen en carrera en busca de la estrella.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
Comparta en:
Trofeo de la Liga BetPlay.
Trofeo de la Liga BetPlay.
colprensa.

Terminó la fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026. Este sábado 14 de noviembre, se vivió una apasionante jornada, con miles de emociones. Y es que, al final, solo entraron ocho equipos, mientras que los demás ya cerraron el año, quedaron eliminados y empiezan a pensar en lo que será el 2027.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Lágrimas, alegría, lamento, festejos, pasó de todo en los diferentes estadios del país. Sin embargo, quienes mantienen viva la ilusión de hacerse con la estrella de navidad son Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Millonarios, Independiente Medellín y Once Caldas.

Publicidad

Últimas noticias

Luis Fernando Suárez, DT del Tolima.
Fútbol Colombiano

Luis Fernando Suárez; "tengo rabia, pero me quiero quedar en el Deportes Tolima"

Nacional vs Santa Fe
Fútbol Colombiano

Así quedaron los cuadrangulares de Liga BetPlay II-2026, tras el sorteo; habrá clásicos

Así las cosas, los que dijeron adiós son Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas, que llegaron con alguna chance a esta fecha, pero no se les hizo el milagro. Y los que ya estaban eliminados, antes de esta jornada, son Llaneros, Internacional de Bogotá, Junior, Boyacá Chicó, Alianza, Pereira, Pasto, Jaguares y Fortaleza.

Publicidad

Recordemos que quienes tendrán la ventaja deportiva en cuadrangulares, es decir que en caso de empatar en puntos con sus rivales de grupo, avanzarán a la final, son Atlético Nacional y América de Cali, ya que se hicieron con el primer y segundo puesto en la tabla de posiciones, respectivamente.

Equipos del fútbol colombiano.
Equipos del fútbol colombiano.
COLPRENSA.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

¿Quiénes son los clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026?

  • Atlético Nacional.
  • América de Cali.
  • Deportivo Cali.
  • Atlético Bucaramanga.
  • Independiente Santa Fe.
  • Millonarios.
  • Independiente Medellín.
  • Once Caldas.

Resultados de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026

  • Pasto 0-1 Junior
  • Llaneros 0-0 Boyacá Chicó
  • Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe
  • Pereira 0-2 América
  • Águilas Doradas 0-1 Medellín
  • Nacional 1-1 Once Caldas
  • Cali 2-2 Tolima
  • Cúcuta 2-0 Jaguares
  • Bucaramanga 1-0 Fortaleza
  • Millonarios 2-0 Alianza

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.
Equipo
PJ
DG
PTS
1
Atlético Nacional
19
+20
40
2
América
19
+16
36
3
Deportivo Cali
19
+16
35
4
Bucaramanga
19
+14
35
5
Santa Fe
19
+12
34
6
Medellín
19
+4
32
7
Millonarios
19
+11
30
8
Once Caldas
19
+4
28
9
Tolima
19
+2
27
10
Cúcuta
19
-5
27
11
Águilas Doradas
19
0
25
12
Llaneros
19
-3
24
13
Internacional de Bogotá
19
0
23
14
Junior
19
-1
22
15
Boyacá Chicó
19
-14
20
16
Alianza
19
-15
18
17
Deportivo Pereira
19
-12
17
18
Pasto
19
-17
15
19
Jaguares
19
-20
13
20
Fortaleza
19
-12
12
Equipos del fútbol colombiano.
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026; estos son los clasificados

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Alianza FC, por la Liga BetPlay.
EN VIVO
Fútbol Colombiano

Reviva la fecha 19 Liga BetPlay II-2026; se definieron últimos tres clasificados

Atlético Nacional formado, previo a duelo contra Once Caldas.
EN VIVO
Fútbol Colombiano

Reviva el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026

Publicidad

Relacionados

Liga BetPlay

Atlético Nacional

América de Cali

Deportivo Cali

Independiente Santa Fe

Atlético Bucaramanga

Millonarios FC

Independiente Medellín

Once Caldas

Publicidad

Publicidad

Publicidad