Santiago Arias hizo expulsar a jugador de Lanús; el colombiano salió con hielo en su cabeza

Independiente derrotó 1-3 a Lanús, este lunes, en una fecha más de la Liga Argentina, y el colombiano Santiago Arias fue noticia por la agresión que sufrió de Ramiro Carrera, ya en el tiempo de adición del compromiso.

El argentino se cruzó con el lateral derecho antioqueño, y en medio de la acalorada discusión le pegó un cabezazo, que dejó al jugador de nuestro país en el suelo.

Por supuesto, el árbitro, que estaba cerca a la acción, le mostró tarjeta roja a Ramiro Carrera, quien perdió los cabales y luego fue a reclamarle a Santiago Arias, quien seguía tirado en la cancha. Después, las cámaras captaron al colombiano saliendo con hielo en su cabeza.

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Así fue la agresión a Santiago Arias, en Lanús vs Independiente:



Luego de su cruce con Ramiro Carrera, por el cual el jugador de Lanús fue expulsado, el colombiano Arias dejó el campo de juego de La Fortaleza con hielo en la cabeza... pic.twitter.com/6P57u6Kymi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2026