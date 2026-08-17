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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Santiago Arias hizo expulsar a jugador de Lanús; el colombiano salió con hielo en su cabeza

Santiago Arias hizo expulsar a jugador de Lanús; el colombiano salió con hielo en su cabeza

El lateral derecho Santiago Arias, actualmente en Independiente de Avellaneda, se cruzó con Ramiro Carrera, y el argentino lo agredió. El jugador de Lanús vio la tarjeta roja.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Santiago Arias Independiente
Santiago Arias con Independiente
Transmisión ESPN

Independiente derrotó 1-3 a Lanús, este lunes, en una fecha más de la Liga Argentina, y el colombiano Santiago Arias fue noticia por la agresión que sufrió de Ramiro Carrera, ya en el tiempo de adición del compromiso.

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El argentino se cruzó con el lateral derecho antioqueño, y en medio de la acalorada discusión le pegó un cabezazo, que dejó al jugador de nuestro país en el suelo.

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Por supuesto, el árbitro, que estaba cerca a la acción, le mostró tarjeta roja a Ramiro Carrera, quien perdió los cabales y luego fue a reclamarle a Santiago Arias, quien seguía tirado en la cancha. Después, las cámaras captaron al colombiano saliendo con hielo en su cabeza.

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Así fue la agresión a Santiago Arias, en Lanús vs Independiente:

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