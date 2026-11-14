¿Cuándo se jugaría la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026?

Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas se quedaron con los últimos tres cupos para los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, que cerró su fase de 'todos contra todos' con una jornada de partidos simultáneos.

Atlético Nacional, que ya había asegurado el liderato, terminó primero con 40 puntos, mientras que América de Cali finalizó segundo con 36 unidades, por lo que ambos se quedaron con la ventaja deportiva y como cabezas de grupo.

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Medellín aseguró su presencia al vencer por 1-0 a Águilas Doradas, que necesitaba ganar y dependía de otros resultados. El conjunto antioqueño encontró el gol de la clasificación en el minuto 82', cuando Léider Berrío aprovechó una asistencia de Yony González.

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Millonarios también cumplió al derrotar por 2-0 a Alianza, con tantos de Mateo García y Carlos Darwin Quintero. El equipo bogotano regresa así a los cuadrangulares después de dos semestres por fuera y terminó séptimo, con 30 puntos.



El último clasificado fue Once Caldas, que empató 1-1 en su visita a Nacional en el estadio Atanasio Girardot. El resultado no le bastaba por sí solo, pero el empate 2-2 entre Deportivo Cali y Deportes Tolima favoreció al conjunto de Manizales, que conservó la octava posición, con 28 unidades.

Millonarios vs. Alianza. Fecha 19 @MillosFCoficial en X

En Cali, el equipo local igualó 2-2 con Tolima. Juan Dinenno adelantó al Cali, pero Luis Sandoval marcó dos goles y puso por delante al conjunto visitante. Steven Rodríguez consiguió el empate en el minuto 83', un resultado que dejó a Tolima fuera de los ocho clasificados.

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América, por su parte, venció 2-0 al Deportivo Pereira con goles de Tomás Ángel, de penalti, y Edson Tortolero.

Santa Fe, por su lado, abrió la jornada el viernes con una victoria por 0-2 ante Internacional de Bogotá, gracias a los goles de Emerson Rodríguez, en el minuto 29, y el Emmanuel Olivera, en el 65.

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Este mismo sábado, terminada la jornada, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) realizó el sorteo de los cuadrangulares semifinales, los cuales, según Juan Pablo Schwitzer, director de comunicaciones de Dimayor, empezarán el viernes 20 de noviembre.

Grupo A: Nacional, Once Caldas, Santa Fe e Independiente Medellín.

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Grupo B: América, Bucaramanga, Millonarios y Cali.