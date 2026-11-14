Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuándo se jugaría la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026?

¿Cuándo se jugaría la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026?

Atrás quedó la instancia de 'todos contra todos', ya quedaron definidos los grupos, tras el sorteo, y, ahora, se viene la recta final de la Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
Comparta en:
América y Cali se vieron las caras por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
América y Cali se vieron las caras por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas se quedaron con los últimos tres cupos para los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, que cerró su fase de 'todos contra todos' con una jornada de partidos simultáneos.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Atlético Nacional, que ya había asegurado el liderato, terminó primero con 40 puntos, mientras que América de Cali finalizó segundo con 36 unidades, por lo que ambos se quedaron con la ventaja deportiva y como cabezas de grupo.

Publicidad

Últimas noticias

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional
Fútbol Colombiano

Lucas González: "Hay cosas que tenemos que corregir para intentar ganar los dos torneos"

Jugadores de Deportivo Pereira en medio de la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Crudo relato de jugador de Pereira por crisis financiera; "se están pasando necesidades"

Medellín aseguró su presencia al vencer por 1-0 a Águilas Doradas, que necesitaba ganar y dependía de otros resultados. El conjunto antioqueño encontró el gol de la clasificación en el minuto 82', cuando Léider Berrío aprovechó una asistencia de Yony González.

Publicidad

Millonarios también cumplió al derrotar por 2-0 a Alianza, con tantos de Mateo García y Carlos Darwin Quintero. El equipo bogotano regresa así a los cuadrangulares después de dos semestres por fuera y terminó séptimo, con 30 puntos.

El último clasificado fue Once Caldas, que empató 1-1 en su visita a Nacional en el estadio Atanasio Girardot. El resultado no le bastaba por sí solo, pero el empate 2-2 entre Deportivo Cali y Deportes Tolima favoreció al conjunto de Manizales, que conservó la octava posición, con 28 unidades.

Millonarios vs. Alianza. Fecha 19
Millonarios vs. Alianza. Fecha 19
@MillosFCoficial en X

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

En Cali, el equipo local igualó 2-2 con Tolima. Juan Dinenno adelantó al Cali, pero Luis Sandoval marcó dos goles y puso por delante al conjunto visitante. Steven Rodríguez consiguió el empate en el minuto 83', un resultado que dejó a Tolima fuera de los ocho clasificados.

Publicidad

América, por su parte, venció 2-0 al Deportivo Pereira con goles de Tomás Ángel, de penalti, y Edson Tortolero.

Santa Fe, por su lado, abrió la jornada el viernes con una victoria por 0-2 ante Internacional de Bogotá, gracias a los goles de Emerson Rodríguez, en el minuto 29, y el Emmanuel Olivera, en el 65.

Publicidad

Este mismo sábado, terminada la jornada, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) realizó el sorteo de los cuadrangulares semifinales, los cuales, según Juan Pablo Schwitzer, director de comunicaciones de Dimayor, empezarán el viernes 20 de noviembre.

Grupo A: Nacional, Once Caldas, Santa Fe e Independiente Medellín.

Publicidad

Grupo B: América, Bucaramanga, Millonarios y Cali.

Trofeo Liga BetPlay
Fútbol Colombiano

¿Cómo y cuándo se jugarán los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay?; fixture, fechas y más

Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali.
Fútbol Colombiano

Rafael Dudamel dio la clave para que el Cali sea protagonista en los cuadrangulares

Luis Fernando Suárez, DT del Tolima.
Fútbol Colombiano

Luis Fernando Suárez; "tengo rabia, pero me quiero quedar en el Deportes Tolima"

Relacionados

Independiente Santa Fe

Deportivo Cali

Millonarios FC

América de Cali

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga

Once Caldas

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad