Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero, sin miedo para los cuadrangulares; adivirtió a los rivales de Millonarios

Alberto Gamero, sin miedo para los cuadrangulares; adivirtió a los rivales de Millonarios

Millonarios regresó a esta instancia del fútbol colombiano, después de dos semestres donde brilló por su ausencia, y su entrenador habló al respecto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
Comparta en:
Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, en rueda de prensa
Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, en rueda de prensa
Captura de pantalla de video

Millonarios está de regreso a unos cuadrangulares del fútbol colombiano. Este sábado 14 de noviembre, venció 2-0 a Alianza, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 19, y aseguró su clasificación. De esa manera, deja atrás el 'todos contra todos' y, ahora, se centrará en la recta definitiva de la Liga BetPlay II-2026.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Allí, se verá las caras con América de Cali, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali. Justamente, sobre ello el que habló fue Alberto Gamero, entrenador del 'embajador', analizando a sus rivales, resaltando los puntos positivos, mostrándose autocrítico y dejando claro que el grupo está listo para pelear por el anhelado título.

Publicidad

Últimas noticias

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional
Fútbol Colombiano

Lucas González: "Hay cosas que tenemos que corregir para intentar ganar los dos torneos"

Jugadores de Deportivo Pereira en medio de la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Crudo relato de jugador de Pereira por crisis financiera; "se están pasando necesidades"

¿Qué opina del cuadrangular que le tocó?
"Es un grupo bueno, donde habrá clásicos, como Cali vs. América y Millonarios vs. América. Vamos a pelear. Ya cumplimos un objetivo. Esta institución siempre tiene que estar en cuadrangulares. Ahora, entramamos en los opcionados a ir a una final. El que más físico tenga, llegará a la final".

Publicidad

¿Cómo van a trabajar la mentalidad del equipo?
"El equipo está fuerte. Para nadie es un secreto que este equipo tenía dos eliminaciones seguidas, entonces eso 'pesaba'. Sin embargo, el haber clasificado significa que ya nos quitamos eso. Hay puntos buenos y hay aspectos a corregir. Lo positivo es que empezamos ganando contra equipos grandes, pero lo negativo es que nos dan vuelta al resultado".

Millonarios vs. Alianza. Fecha 19
Millonarios vs. Alianza. Fecha 19
@MillosFCoficial en X

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

¿De qué manera se encuentra el grupo?
"Había incertidumbre y era normal. En el hotel, a un hincha, le manifesté que yo sabía que tenían dudas de lo que podía pasar. Les cuento que, cuando estuve en Argentina, Vélez iba ganando 2-0 y un señor de edad estaba llorando al mío y le preguntaba que por qué lloraba, y su respuesta fue que, hace 18 años, íbamos 2-0 contra este equipo y terminamos perdiendo. Entonces lo comparo con lo que le ha pasado a Millonarios y es normal que se sienta temor. Sin embargo, ese miedo debe existir cuando las cosas no se hacen bien y el grupo es maduro, de experiencia, que trabaja y sabe para dónde va. Estábamos convencidos de que se iba a ganar y clasificar. Millonarios siempre tiene que estar en cuadrangulares. Fue un equipo serio".

América y Cali se vieron las caras por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

¿Cuándo se jugaría la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026?

Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali.
Fútbol Colombiano

Rafael Dudamel dio la clave para que el Cali sea protagonista en los cuadrangulares

Luis Fernando Suárez, DT del Tolima.
Fútbol Colombiano

Luis Fernando Suárez; "tengo rabia, pero me quiero quedar en el Deportes Tolima"

Publicidad

Relacionados

Millonarios FC

Alberto Gamero

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad