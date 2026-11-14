Alberto Gamero, sin miedo para los cuadrangulares; adivirtió a los rivales de Millonarios

Millonarios está de regreso a unos cuadrangulares del fútbol colombiano. Este sábado 14 de noviembre, venció 2-0 a Alianza, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 19, y aseguró su clasificación. De esa manera, deja atrás el 'todos contra todos' y, ahora, se centrará en la recta definitiva de la Liga BetPlay II-2026.

Allí, se verá las caras con América de Cali, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali. Justamente, sobre ello el que habló fue Alberto Gamero, entrenador del 'embajador', analizando a sus rivales, resaltando los puntos positivos, mostrándose autocrítico y dejando claro que el grupo está listo para pelear por el anhelado título.

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¿Qué opina del cuadrangular que le tocó?

"Es un grupo bueno, donde habrá clásicos, como Cali vs. América y Millonarios vs. América. Vamos a pelear. Ya cumplimos un objetivo. Esta institución siempre tiene que estar en cuadrangulares. Ahora, entramamos en los opcionados a ir a una final. El que más físico tenga, llegará a la final".

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¿Cómo van a trabajar la mentalidad del equipo?

"El equipo está fuerte. Para nadie es un secreto que este equipo tenía dos eliminaciones seguidas, entonces eso 'pesaba'. Sin embargo, el haber clasificado significa que ya nos quitamos eso. Hay puntos buenos y hay aspectos a corregir. Lo positivo es que empezamos ganando contra equipos grandes, pero lo negativo es que nos dan vuelta al resultado".



Millonarios vs. Alianza. Fecha 19 @MillosFCoficial en X

¿De qué manera se encuentra el grupo?

"Había incertidumbre y era normal. En el hotel, a un hincha, le manifesté que yo sabía que tenían dudas de lo que podía pasar. Les cuento que, cuando estuve en Argentina, Vélez iba ganando 2-0 y un señor de edad estaba llorando al mío y le preguntaba que por qué lloraba, y su respuesta fue que, hace 18 años, íbamos 2-0 contra este equipo y terminamos perdiendo. Entonces lo comparo con lo que le ha pasado a Millonarios y es normal que se sienta temor. Sin embargo, ese miedo debe existir cuando las cosas no se hacen bien y el grupo es maduro, de experiencia, que trabaja y sabe para dónde va. Estábamos convencidos de que se iba a ganar y clasificar. Millonarios siempre tiene que estar en cuadrangulares. Fue un equipo serio".