Sebastián Villa y Álvaro Montero van por tres títulos; "tenemos que ir por todo, somos Boca Juniors"

Boca Juniors derrotó este sábado por 3-0 a Banfield y se clasificó a la final de la Copa Argentina, en su última presentación antes del duelo decisivo del próximo sábado en Barranquilla (Colombia) ante Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana 2026.

Los goles de Santiago Ascascíbar (m.45), el colombiano Sebastián Villa (m.63) y el uruguayo Leandro Lozano (m.74) le permitieron al Xeneize definir la serie ante el Taladro, en una semifinal disputada en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

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"La verdad que estamos muy felices, contento por volver a competir y esperando que nos vaya bien. Hoy hicimos un gran trabajo y somos merecedores de la final. Es increíble lo de la gente, sabemos lo que es la hinchada de Boca, somos los más grandes. Gracias a Dios les dimos la felicidad de pasar a otra final. Ahora pensar en la final en mi país y poder conseguir el título. Tenemos que ir por todo, somos Boca Juniors", fueron las palabras de Villa tras el partido.

"CONTENTO POR VOLVER A CONVERTIR" 🗣️🔵🟡



Sebastián Villa habló luego del pase de Boca a la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports.



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Luego de su conquista del título de la Tabla Anual, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se garantizó otra final el próximo 2 de diciembre ante Platense, que en la otra semifinal había derrotado por penaltis al Atlético Tucumán.



"Sí, afortunadamente nuestra zona defensiva estuvo bien, controlamos el juego, más allá de algunas esporádicas por ahí cada que tuvieron ellos, pero son las situaciones de juego y cuando hay que aportar, algo hay que estar claros. Esto es paso a paso, hay que pensar en el próximo partido; disfrutar, descansar y seguir, no hay de otra", fueron las declaraciones de Álvaro Montero, arquero del 'xeneize'.

En el horizonte de Boca aparece primero el encuentro del próximo sábado ante Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla.

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Luego, el 2 de diciembre jugará la final contra Platense por la Copa Argentina; y tiene por delante, además, la definición del Torneo Clausura local, donde se medirá en octavos de final con el Independiente Rivadavia de Mendoza.

De esta manera, Boca está en carrera para conquistar cinco títulos antes de finalizar el año, porque de conquistar el Torneo Clausura en el último partido del año del fútbol argentino podría agregar la disputa por el Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba.