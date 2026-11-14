Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero, otra vez figura con Boca Juniors; vea sus dos grandes atajadas contra Banfield

Álvaro Montero, otra vez figura con Boca Juniors; vea sus dos grandes atajadas contra Banfield

Boca Juniors superó a Banfield en la Copa Argentina con una gran actuación del arquero colombiano Álvaro Montero, quien se lució con dos paradas claves. ¡Acá los VIDEOS!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
Comparta en:
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Foto: AFP

Este domingo, en la semifinal de la Copa Argentina, Boca Juniors superó 3-0 a Banfield con gran protagonismo del colombiano Sebastián Villa, quien anotó gol y dio una asistencia. Sin embargo, en el arco, el cafetero Álvaro Montero también estuvo muy seguro y brilló con dos grandes atajadas.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La primera fue a los cinco minutos con un rebote dentro del área cazado por Banfield. Tomás Adoryan definió con una acrobacia y Montero voló para sacar una pelota que se dirigía al angulo.

Publicidad

Últimas noticias

Álvaro Montero y Sebastián Villa, colombianos de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Sebastián Villa y Álvaro Montero van por tres títulos; "tenemos que ir por todo, somos Boca Juniors"

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Vea la asistencia de Sebastián Villa en Banfield vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

La segunda fue a los 31 minutos de nuevo por medio de Adoryán, quien sacó un remate desde muy lejos y de nuevo el exMillos tuvo que ir arriba para enviar el balón al tiro de esquina.

Publicidad

Vea las atajadas de Álvaro Montero:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Publicidad

Relacionados

Álvaro Montero

Boca Juniors

Club Atlético Banfield

Publicidad

Publicidad

Publicidad