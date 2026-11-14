Álvaro Montero, otra vez figura con Boca Juniors; vea sus dos grandes atajadas contra Banfield

Este domingo, en la semifinal de la Copa Argentina, Boca Juniors superó 3-0 a Banfield con gran protagonismo del colombiano Sebastián Villa, quien anotó gol y dio una asistencia. Sin embargo, en el arco, el cafetero Álvaro Montero también estuvo muy seguro y brilló con dos grandes atajadas.

La primera fue a los cinco minutos con un rebote dentro del área cazado por Banfield. Tomás Adoryan definió con una acrobacia y Montero voló para sacar una pelota que se dirigía al angulo.

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La segunda fue a los 31 minutos de nuevo por medio de Adoryán, quien sacó un remate desde muy lejos y de nuevo el exMillos tuvo que ir arriba para enviar el balón al tiro de esquina.

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Vea las atajadas de Álvaro Montero:



¡SE SALVÓ BOCA! Álvaro Montero y una notable atajada en la semifinal de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/hrDJq34cXX — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

¡MONTERO SALVÓ OTRA VEZ A BOCA! El arquero y una gran atajada para evitar el gol de Banfield. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/81ecE7hbw2 — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026