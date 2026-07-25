Vea la asistencia de Kevin Viveros en Athletico Paranaense vs. Internacional, por el Brasileirao

Kevin Viveros no sólo hace goles con Athletico Paranaense, sino que también teje las jugadas y asiste a sus compañeros. Precisamente, en el duelo de este sábado frente al Internacional de Porto Alegre, por el Brasileirao, el colombiano cumplió con los dos ítems mencionados.

Así fue como al primer minuto de adición de la primera parte en el Ligga Arena, Viveros participó en un contraataque 'letal' de su equipo ante un pase errado del rival. El extremo colombiano asistió de cabeza a Leozinho, quien luego emprendió carrera con el balón, y cuando se internó en el área, definió cruzado para el 1-0 parcial.

Además, el exAtlético Nacional marcó el 2-0 y definitivo para Parananese, al aprovechar una mala entrega de un defensor del 'colorado'.

Vea acá la asistencia de Kevin Viveros:

Entregada magistral do Juninho!!.



Zagueirão do Inter entregou a paçoca e a bola caiu no pé do iluminado Leozinho que puxa a responsabilidade para ele, pois tinha o artilheiro do seu lado esquerdo mas chamou a responsa e marca seu terceiro gol em 2 jogos. pic.twitter.com/cXEKoGpU0Q — Bianchi (@GuiBianchiii) July 25, 2026