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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Kevin Viveros en Athletico Paranaense vs. Internacional, por el Brasileirao

Vea la asistencia de Kevin Viveros en Athletico Paranaense vs. Internacional, por el Brasileirao

Kevin Viveros se 'lució' en el triunfo 2-0 de Athletico Paranaense sobre Internacional de Porto Alegre, este sábado, en una nueva jornada del Brasileirao. ¡Vea el VIDEO de la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Kevin Viveros fue gran figura con Athletico Paranaense en el Brasileirao.
Kevin Viveros fue gran figura con Athletico Paranaense en el Brasileirao.
Foto tomada del X de @AthleticoPR

Kevin Viveros no sólo hace goles con Athletico Paranaense, sino que también teje las jugadas y asiste a sus compañeros. Precisamente, en el duelo de este sábado frente al Internacional de Porto Alegre, por el Brasileirao, el colombiano cumplió con los dos ítems mencionados.

Así fue como al primer minuto de adición de la primera parte en el Ligga Arena, Viveros participó en un contraataque 'letal' de su equipo ante un pase errado del rival. El extremo colombiano asistió de cabeza a Leozinho, quien luego emprendió carrera con el balón, y cuando se internó en el área, definió cruzado para el 1-0 parcial.

Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Colombianos en el exterior

Kevin Viveros no desaprovechó el 'papayazo': VEA su gol con Athletico Paranaense a Internacional

Neymar Santos
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Vea el doblete y celebración 'picante' de Neymar con Santos vs. Chapecoense, en el Brasileirao

Además, el exAtlético Nacional marcó el 2-0 y definitivo para Parananese, al aprovechar una mala entrega de un defensor del 'colorado'.

Vea acá la asistencia de Kevin Viveros:

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