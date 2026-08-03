Desde Argentina buscan a experimentado jugador de Atlético Nacional; "es un sueño"

El mercado de fichajes sigue moviéndose en el fútbol sudamericano y uno de los nombres que volvió a aparecer en el radar de un histórico club argentino es el de Milton Casco. Según informó 'TyC Sports', Gimnasia y Esgrima La Plata sueña con repatriar al experimentado lateral izquierdo, quien actualmente hace parte de la plantilla de Atlético Nacional.

De acuerdo con el medio argentino, el interés del 'Lobo' no es nuevo. A finales de 2025, cuando Casco terminó su exitoso ciclo con River Plate, tras diez temporadas, la dirigencia de Gimnasia intentó concretar su regreso. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el defensor terminó aceptando la propuesta de Atlético Nacional, donde continúa su carrera.

Ahora, el club platense vuelve a tener en carpeta al futbolista de 38 años, aunque reconoce que su incorporación en este mercado de pases luce complicada. La principal dificultad pasa por la reglamentación del fútbol argentino, ya que Gimnasia no dispone de cupos para incorporar nuevos jugadores.

Según explicó 'TyC Sports', la única manera de habilitar una plaza sería mediante la salida de uno de sus futbolistas al exterior. De no conseguirlo, la institución esperaría hasta diciembre, momento en el que finaliza el contrato de Casco con Atlético Nacional, para intentar concretar su regreso como agente libre.



La posibilidad de volver a vestir la camiseta del club donde debutó profesionalmente es vista con ilusión por la dirigencia y los aficionados de Gimnasia. De hecho, el medio argentino calificó el posible regreso del lateral como "un sueño" para la institución.

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Milton Casco inició su carrera en Gimnasia y posteriormente pasó por Newell's Old Boys, donde consolidó su nivel y llamó la atención de River Plate. Con el conjunto 'millonario' vivió la etapa más exitosa de su trayectoria, conquistando múltiples títulos locales e internacionales bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo.

Tras cerrar ese exitoso capítulo, el defensor decidió asumir un reto en el fútbol colombiano con Atlético Nacional, equipo al que llegó para aportar experiencia y liderazgo en la zona defensiva.