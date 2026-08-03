David Ospina preocupa en Atlante: la razón por la que su presencia en México se puso en duda

David Ospina atraviesa un momento de incertidumbre en el fútbol mexicano. A pocos días del debut del Atlante en la Leagues Cup 2026 frente al Vancouver Whitecaps, el entrenador Miguel Herrera reveló que la continuidad del experimentado arquero colombiano en el club no está garantizada debido a una molestia en el codo que lo obligó a detener su proceso de adaptación.

En rueda de prensa, el técnico de los 'Potros de Hierro' explicó que Ospina volvió a resentirse de una antigua lesión en el brazo, precisamente en el codo donde fue operado hace algunos años, situación que llevó al guardameta a buscar una nueva valoración médica.

"David tiene la situación de un brazo, el cual le ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas, actitud súper positiva, vino a entrenar y se presentó, pero desafortunadamente en este proceso de trabajo volvió a resentirse del codo donde tiene una operación ya hace mucho tiempo", manifestó Herrera.

El estratega agregó que el colombiano decidió hacer una pausa para conocer el verdadero estado de la lesión y definir cuál será el siguiente paso en su carrera deportiva.



"Ha decidido parar para ver qué va a pasar con él. Lo está revisando el doctor que lo operó, se fue a que lo atendieran", añadió el entrenador mexicano.

Publicidad

Mientras se conoce el diagnóstico definitivo, Herrera dejó claro que el actual dueño del arco es Óscar Jiménez, quien ha respondido de buena manera cada vez que ha tenido la oportunidad.

David Ospina, nuevo arquero del Atlante de México. Foto tomada del X de @Atlante

"Óscar está levantando muy fuerte la mano y quiere ser titular. Si David queda bien y el doctor le da el visto bueno para regresar, vendrá a encontrarse con que Óscar está haciendo méritos. Hoy Óscar es el titular, no pienso en otro portero", afirmó.

Publicidad

Además, el entrenador fue más allá al señalar que todavía no existe certeza sobre el futuro del guardameta de la Selección Colombia.

"Estamos esperando la resolución de lo que pase con David, si va a continuar en su carrera por las circunstancias que él decida. Si está al 100 % y quiere seguir, es bienvenido", concluyó Herrera.

De esta manera, el futuro de David Ospina quedó rodeado de incertidumbre, a la espera del concepto de los especialistas que evalúan su lesión y de la decisión que tome el arquero colombiano sobre la continuidad de su carrera profesional.