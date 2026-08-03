Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 Cúcuta

Los clásicos siempre serán partidos aparte y este lunes 3 de agosto, en el comienzo de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026, quedó en evidencia. Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo jugaron una nueva edición del clásico del oriente y no se guardaron absolutamente nada, luchando cada pelota como si fuera la última.

En el estadio Américo Montanini, se vivió una fiesta por cuenta de los miles de hinchas del 'leopardo, pero la alegría duró poco. Cuando iban 13 minutos, Jaime Peralta infló las redes, abrió el marcador y silenció a cada uno de los presentes en las gradas. Sin embargo, el local reaccionó rápido e igualó las cosas al 15'.

El encargado de igualar las cosas fue Emerson Batalla. Y como en todo clásico, las polémicas no faltaron. En primera instancia, Mauricio Duarte vio la tarjeta roja por un codazo sobre Luciano Pons. Y, finalmente, el delantero argentino había marcado el 2-1, pero al revisar el VAR, el árbitro decidió que había sido mano.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 3

Posiciòn Club PJ DG PTS 1 América 2 +9 6 2 Águilas Doradas 2 +2 6 3 Tolima 2 +2 6 4 Medellín 2 +2 6 5 Bucaramanga 3 +1 5 6 Once Caldas 2 +4 4 7 Llaneros 2 +1 4 8 Atlético Nacional 1 +3 3 9 Deportivo Cali 2 +1 3 10 Millonarios 2 0 3 11 Fortaleza 2 0 2 12 Santa Fe 2 -1 1 13 Alianza 2 -1 1 14 Deportivo Pereira 2 -1 1 15 Cúcuta 2 -4 1 16 Pasto 2 -2 0 17 Junior 2 -2 0 18 Internacional de Bogotá 1 -2 0 19 Jaguares 2 -5 0 20 Boyacá Chicó 1 -7 0

Resultados de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Bucaramanga 1-1 Cúcuta

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Programación de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Llaneros vs. Fortaleza

Día: martes 4 de agosto.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Bello Horizonte.

Tolima vs. Medellín

Día: martes 4 de agosto.

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

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Millonarios vs. Pasto

Día: martes 4 de agosto.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho el Campín.

Internacional de Bogotá vs. Jaguares

Día: miércoles 5 de agosto.

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Once Caldas vs. América de Cali

Día: miércoles 5 de agosto.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Palogrande.

Bucaramanga y Cúcuta abren la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Bucaramanga

¿Cuáles partidos quedaron aplazados de la fecha 3?

El duelo entre Boyacá Chicó y Alianza, a disputarse en el estadio La Independencia, quedó para el martes 15 de septiembre, mientras que Cali vs. Aguilas Doradas, en Palmasca, será el domingo 27 de septiembre. Por otro lado, Pereira frente a Santa Fe, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se llevará a cabo el martes 29 de septiembre. Por último, Nacional vs. Junior, en el Atanasio Girardot, será el miércoles 30 de septiembre.