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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 Cúcuta

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 Cúcuta

Partidazo en el estadio Américo Montanini, en el inicio de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026, con goles, buen fútbol, un penalti errado y un expulsado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Atlético Bucaramanga empató 1-1 con Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay II-2026
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Twitter del Bucaramanga

Los clásicos siempre serán partidos aparte y este lunes 3 de agosto, en el comienzo de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026, quedó en evidencia. Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo jugaron una nueva edición del clásico del oriente y no se guardaron absolutamente nada, luchando cada pelota como si fuera la última.

En el estadio Américo Montanini, se vivió una fiesta por cuenta de los miles de hinchas del 'leopardo, pero la alegría duró poco. Cuando iban 13 minutos, Jaime Peralta infló las redes, abrió el marcador y silenció a cada uno de los presentes en las gradas. Sin embargo, el local reaccionó rápido e igualó las cosas al 15'.

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El encargado de igualar las cosas fue Emerson Batalla. Y como en todo clásico, las polémicas no faltaron. En primera instancia, Mauricio Duarte vio la tarjeta roja por un codazo sobre Luciano Pons. Y, finalmente, el delantero argentino había marcado el 2-1, pero al revisar el VAR, el árbitro decidió que había sido mano.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 3

PosiciònClubPJDGPTS
1América2+96
2Águilas Doradas2+26
3Tolima2+26
4Medellín2+26
5Bucaramanga3+15
6Once Caldas2+44
7Llaneros2+14
8Atlético Nacional1+33
9Deportivo Cali2+13
10Millonarios203
11Fortaleza202
12Santa Fe2-11
13Alianza2-11
14Deportivo Pereira2-11
15Cúcuta2-41
16Pasto2-20
17Junior2-20
18Internacional de Bogotá1-20
19Jaguares2-50
20Boyacá Chicó1-70

Resultados de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

  • Bucaramanga 1-1 Cúcuta

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Programación de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Llaneros vs. Fortaleza
Día: martes 4 de agosto.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Bello Horizonte.

Tolima vs. Medellín
Día: martes 4 de agosto.
Hora: 6.15 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

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Millonarios vs. Pasto
Día: martes 4 de agosto.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho el Campín.

Internacional de Bogotá vs. Jaguares
Día: miércoles 5 de agosto.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

Once Caldas vs. América de Cali
Día: miércoles 5 de agosto.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Palogrande.

Bucaramanga y Cúcuta abren la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
Bucaramanga y Cúcuta abren la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Bucaramanga

¿Cuáles partidos quedaron aplazados de la fecha 3?

El duelo entre Boyacá Chicó y Alianza, a disputarse en el estadio La Independencia, quedó para el martes 15 de septiembre, mientras que Cali vs. Aguilas Doradas, en Palmasca, será el domingo 27 de septiembre. Por otro lado, Pereira frente a Santa Fe, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se llevará a cabo el martes 29 de septiembre. Por último, Nacional vs. Junior, en el Atanasio Girardot, será el miércoles 30 de septiembre.

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