Partidos EN VIVO HOY 7 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado 7 de noviembre, el calendario futbolero ofrece grandes compromisos. Por ejemplo, en la Liga de España juega el Real Madrid como visitante ante el Valencia, en Portugal, el Sporting de Lisboa con Luis Javier Suárez enfrenta al Moreirense, y en Francia, el PSG recibe en el Parque de los Príncipes al Troyes.
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Igualmente, en la Liga BetPlay II-2026 destaca el clásico vallecaucano entre América y Cali.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 7 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, sábado 7 de noviembre del 2026:
|Equipos
|Hora
|Liga/Competición
|Canales de Transmisión
|Leeds United vs. Tottenham
|7:30 a.m.
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|Wrexham vs. Wolverhampton
|7:30 a.m.
|Championship
|Disney+ Premium, ESPN 5
|Málaga vs. Racing Santander
|8:00 a.m.
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
|Cagliari vs. Frosinone
|9:00 a.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|Torino vs. US Lecce
|9:00 a.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|RB Leipzig vs. Augsburg
|9:30 a.m.
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|Borussia Dortmund vs. SV Elversberg
|9:30 a.m.
|Bundesliga
|Disney+ Premium, ESPN 7
|Mainz 05 vs. Bayern Múnich
|9:30 a.m.
|Bundesliga
|Disney+ Premium, ESPN
|Paderborn 07 vs. Eintracht Frankfurt
|9:30 a.m.
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|Corea del Norte vs. Brasil
|10:00 a.m.
|FIFA Mundial Femenino Sub-17
|DSports 2, DGO
|Arsenal vs. Hull City
|10:00 a.m.
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|Birmingham vs. Swansea City
|10:00 a.m.
|Championship
|Disney+ Premium
|Fulham vs. Newcastle
|10:00 a.m.
|Premier League
|Disney+ Premium
|Espanyol vs. Deportivo
|10:15 a.m.
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
|Galatasaray vs. Amedspor
|11:00 a.m.
|Superliga Turca
|Disney+ Premium
|Auxerre vs. Paris FC
|11:15 a.m.
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|Parma vs. Bologna
|12:00 p.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 5
|Nottingham Forest vs. Manchester City
|12:30 p.m.
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|Osasuna vs. Athletic Club
|12:30 p.m.
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 4
|Stuttgart vs. Werder Bremen
|12:30 p.m.
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|Gimnasia Mendoza vs. Independiente Rivadavia
|1:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Win Play, TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Talleres Córdoba vs. Estudiantes de la Plata
|1:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN 7
|Japón vs. Nigeria
|1:30 p.m.
|FIFA Mundial Femenino Sub-17 Final
|Gol Caracol YouTube, Ditu
|Tigres FC vs. Quindío
|2:00 p.m.
|Torneo BetPlay DIMAYOR
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|Paris Saint-Germain vs. Troyes
|2:45 p.m.
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|AS Roma vs. Sassuolo
|2:45 p.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|Valencia CF vs. Real Madrid
|3:00 p.m.
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
|Sporting CP vs. Moreirense
|3:30 p.m.
|Liga Portuguesa
|DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|Rosario Central vs. Estudiantes RC
|3:30 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, ESPN 7, Fanatiz
|Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
|3:30 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz
|Argentinos Juniors vs. CA Huracán
|3:30 p.m.
|Primera División Argentina
|Win Play, TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Chicago Fire vs. Columbus Crew
|4:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|4:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Philadelphia Union vs. Toronto FC
|4:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Inter de Miami CF vs. Charlotte FC
|4:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|New York Red Bulls vs. Atlanta United
|4:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|DC United vs. New York City
|4:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Atlético Mineiro vs. Gremio
|4:00 p.m.
|Copa de Brasil
|DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
|CF Montréal vs. Vancouver Whitecaps
|4:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Orlando City vs. New England Revolution
|4:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Once Caldas vs. Águilas Doradas
|4:05 p.m.
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play
|Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira
|6:10 p.m.
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play
|Real Cartagena v.s. Real Soacha Cundinamarca
|6:10 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win Sports, Win Play
|San Diego FC vs. Sporting Kansas City
|7:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Austin FC vs. Portland Timbers
|7:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Minnesota United vs. San Jose Earthquakes
|7:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Real Salt Lake vs. Los Angeles Galaxy
|7:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Houston Dynamo vs. St. Louis City SC
|7:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|FC Dallas vs. Colorado Rapids
|7:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Seattle Sounders vs. Los Angeles Football Club
|7:00 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Instituto v.s. Newell´s Old Boys
|8:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|América de Cali vs. Deportivo Cali
|8:15 p.m.
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play