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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 7 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 7 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 7 de noviembre, con grandes duelos en las ligas de Europa y clásico entre América y Cali por Liga BetPlay II-2026 ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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América recibe al Cali en un nuevo clásico vallecaucano por Liga BetPlay II-2026.
América recibe al Cali en un nuevo clásico vallecaucano por Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Este sábado 7 de noviembre, el calendario futbolero ofrece grandes compromisos. Por ejemplo, en la Liga de España juega el Real Madrid como visitante ante el Valencia, en Portugal, el Sporting de Lisboa con Luis Javier Suárez enfrenta al Moreirense, y en Francia, el PSG recibe en el Parque de los Príncipes al Troyes.

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Igualmente, en la Liga BetPlay II-2026 destaca el clásico vallecaucano entre América y Cali.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 7 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, sábado 7 de noviembre del 2026:

EquiposHoraLiga/CompeticiónCanales de Transmisión
Leeds United vs. Tottenham7:30 a.m.Premier LeagueDisney+ Premium, ESPN
Wrexham vs. Wolverhampton7:30 a.m.ChampionshipDisney+ Premium, ESPN 5
Málaga vs. Racing Santander8:00 a.m.La Liga EA SportsDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
Cagliari vs. Frosinone9:00 a.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium
Torino vs. US Lecce9:00 a.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium
RB Leipzig vs. Augsburg9:30 a.m.BundesligaDisney+ Premium
Borussia Dortmund vs. SV Elversberg9:30 a.m.BundesligaDisney+ Premium, ESPN 7
Mainz 05 vs. Bayern Múnich9:30 a.m.BundesligaDisney+ Premium, ESPN
Paderborn 07 vs. Eintracht Frankfurt9:30 a.m.BundesligaDisney+ Premium
Corea del Norte vs. Brasil10:00 a.m.FIFA Mundial Femenino Sub-17DSports 2, DGO
Arsenal vs. Hull City10:00 a.m.Premier LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
Birmingham vs. Swansea City10:00 a.m.ChampionshipDisney+ Premium
Fulham vs. Newcastle10:00 a.m.Premier LeagueDisney+ Premium
Espanyol vs. Deportivo10:15 a.m.La Liga EA SportsDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
Galatasaray vs. Amedspor11:00 a.m.Superliga TurcaDisney+ Premium
Auxerre vs. Paris FC11:15 a.m.Francia Ligue 1Disney+ Premium
Parma vs. Bologna12:00 p.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 5
Nottingham Forest vs. Manchester City12:30 p.m.Premier LeagueDisney+ Premium, ESPN
Osasuna vs. Athletic Club12:30 p.m.La Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 4
Stuttgart vs. Werder Bremen12:30 p.m.BundesligaDisney+ Premium
Gimnasia Mendoza vs. Independiente Rivadavia1:00 p.m.Primera División ArgentinaWin Play, TyC Sports Internacional, Fanatiz
Talleres Córdoba vs. Estudiantes de la Plata1:00 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz, ESPN 7
Japón vs. Nigeria1:30 p.m.FIFA Mundial Femenino Sub-17 FinalGol Caracol YouTube, Ditu
Tigres FC vs. Quindío2:00 p.m.Torneo BetPlay DIMAYORWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
Paris Saint-Germain vs. Troyes2:45 p.m.Francia Ligue 1Disney+ Premium
AS Roma vs. Sassuolo2:45 p.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium
Valencia CF vs. Real Madrid3:00 p.m.La Liga EA SportsDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
Sporting CP vs. Moreirense3:30 p.m.Liga PortuguesaDGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
Rosario Central vs. Estudiantes RC3:30 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, ESPN 7, Fanatiz
Boca Juniors vs. Defensa y Justicia3:30 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, ESPN, Fanatiz
Argentinos Juniors vs. CA Huracán3:30 p.m.Primera División ArgentinaWin Play, TyC Sports Internacional, Fanatiz
Chicago Fire vs. Columbus Crew4:00 p.m.MLSApple TV
FC Cincinnati vs. Nashville SC4:00 p.m.MLSApple TV
Philadelphia Union vs. Toronto FC4:00 p.m.MLSApple TV
Inter de Miami CF vs. Charlotte FC4:00 p.m.MLSApple TV
New York Red Bulls vs. Atlanta United4:00 p.m.MLSApple TV
DC United vs. New York City4:00 p.m.MLSApple TV
Atlético Mineiro vs. Gremio4:00 p.m.Copa de BrasilDGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
CF Montréal vs. Vancouver Whitecaps4:00 p.m.MLSApple TV
Orlando City vs. New England Revolution4:00 p.m.MLSApple TV
Once Caldas vs. Águilas Doradas4:05 p.m.Liga BetplayWin Fútbol+, Win Play
Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira6:10 p.m.Liga BetplayWin Fútbol+, Win Play
Real Cartagena v.s. Real Soacha Cundinamarca6:10 p.m.Torneo BetPlayWin Sports, Win Play
San Diego FC vs. Sporting Kansas City7:00 p.m.MLSApple TV
Austin FC vs. Portland Timbers7:00 p.m.MLSApple TV
Minnesota United vs. San Jose Earthquakes7:00 p.m.MLSApple TV
Real Salt Lake vs. Los Angeles Galaxy7:00 p.m.MLSApple TV
Houston Dynamo vs. St. Louis City SC7:00 p.m.MLSApple TV
FC Dallas vs. Colorado Rapids7:00 p.m.MLSApple TV
Seattle Sounders vs. Los Angeles Football Club7:00 p.m.MLSApple TV
Instituto v.s. Newell´s Old Boys8:00 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
América de Cali vs. Deportivo Cali8:15 p.m.Liga BetplayWin Fútbol+, Win Play
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