Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jannenson Sarmiento desató risas entre los hinchas de Junior; todo por no firmar camiseta de rival

Jannenson Sarmiento desató risas entre los hinchas de Junior; todo por no firmar camiseta de rival

Luego de la confirmación del volante como nuevo jugador del cuadro 'tiburón', fue protagonista de un curioso momento junto a aficionados barranquilleros. ¡Vea lo que sucedió!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Jannenson Sarmiento, nuevo jugador de Junior
Jannenson Sarmiento, nuevo jugador de Junior
Foto: X/@UnionMagdalena

Publicidad

Publicidad

Publicidad