Jannenson Sarmiento desató risas entre los hinchas de Junior; todo por no firmar camiseta de rival

Jannenson Sarmiento, una de las nuevas incorporaciones del Junior de Barranquilla, ya empezó a ganarse el afecto de la hinchada rojiblanca, aunque esta vez no fue por sus jugadas en el campo, sino por un curioso episodio que se volvió tendencia en las últimas horas.

En un video que circula ampliamente en las redes sociales, se observó al volante compartiendo un momento cercano con varios aficionados mientras firmaba autógrafos. Todo transcurría con normalidad hasta que un seguidor, en un intento de broma o descuido, le extendió una camiseta de Atlético Nacional. La reacción de Sarmiento fue inmediata y cargada de una honestidad que sorprendió a los presentes.

Al identificar los colores del equipo antioqueño, el jugador retiró el marcador y sentenció con firmeza: "Pero esto es de Nacional, yo de Nacional no firmo, yo de Nacional no firmo".

😂



JAJAJA, Jannenson Sarmiento firmando autógrafos. pic.twitter.com/lL3KAYdNiJ — Toque Sports (@ToqueSports) December 26, 2025

Lejos de generar un momento de tensión, el desplante desató risas espontáneas tanto en el propio futbolista como en las personas que lo rodeaban en ese instante. El buen ambiente se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los usuarios han inundado el clip con comentarios jocosos, celebrando el 'sentido de pertenencia' que el exUnión Magdalena ha mostrado desde sus primeros días como jugador 'tiburón'.

