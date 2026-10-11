Yerry Mina le sacó la piedra a jugar de Juventus y terminó en el piso; ¿lo provocó?

Cagliari pasa por un buen momento en la Serie A de Italia, estando en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, y empatando 1-1 contra Juventus, este domingo, en un encuentro en el que estuvo el colombiano Yerry Mina.

El central de nuestro país, fiel a su estilo, descontroló a los atacantes rivales, como en el caso de Pape Sarr, a quien le festejó en la cara un quite limpio de un compañero.

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Eso no le gustó al senegalés, quien decidió encararlo y empujarlo, haciendo que Yerry Mina cayera al césped. Durante el duelo, el de Guachené tuvo varios cruces con jugadores rivales, como en el caso de Douglas Luiz.

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Acá lo que pasó con Yerry Mina y Pape Sarr, en Cagliari vs Juventus: