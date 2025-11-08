Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerry Mina 'sacó de quicio' a Álvaro Morata: acá la jugada en Como vs. Cagliari por Serie A

Yerry Mina 'sacó de quicio' a Álvaro Morata: acá la jugada en Como vs. Cagliari por Serie A

El accionar de Yerry Mina causó la indignación de Álvaro Morata, quien después vio la tarjeta amarilla. La jugada se hizo viral en las redes sociales. ¡Véala acá!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Yerry Mina, defensor colombiano que milita en el Cagliari.
Yerry Mina, defensor colombiano que milita en el Cagliari.
X de @CagliariCalcio

Publicidad

Publicidad

Publicidad