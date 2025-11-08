Yerry Mina 'sacó de quicio' a Álvaro Morata: acá la jugada en Como vs. Cagliari por Serie A

Yerry Mina fue titular y estuvo todo el partido en lo que fue el empate a cero goles del Cagliari en su visita al Como, en partido que correspondió a la undécima jornada de la Serie A. El defensor colombiano protagonizó una jugada que se hizo viral en las redes sociales: hizo enojar a Álvaro Morata.

Corría el minuto 60 del compromiso. Devolución del balón para el arquero del elenco de Cerdeña, Elia Caprile, quien se quedó con el mismo, pero a continuación sucedió todo. Mina percibió que tras él venía corriendo Morata, que terminó chocando por detrás al exPalmeiras y Barcelona.

Inmediatamente, Yerry cayó aparatosamente en el gramado, generando la indignación del '7' del Como, que tiró su brazalete de capitán y reclamó; ocasionándole la tarjeta amarilla. Morata hasta hizo el gesto de que lo sustituyeran.

Finalmente, el delantero español salió del partido dos minutos después del cruce con Mina González.



Vea acá la jugada en la que Yerry Mina 'sacó de quicio' a Álvaro Morata en Como vs. Cagliari:

Yerry Mina up to his usual tricks in Italy hahaha, winding Morata up so much he’s asking to be subbed off pic.twitter.com/mq3iuWMevk — Luke (@_luke1878_) November 8, 2025