"Yerry Mina vive cada partido como si fuera una batalla, no es justo enfocarse en lo negativo"

El defensor colombiano Yerry Mina se encuentra en Estados Unidos concentrado con la Selección Colombia, que disputará dos partidos amistosos como preparación para la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de noviembre y a Australia el 18 del mismo mes.

El zaguero nacido en Guachené (Cauca) atraviesa una temporada destacada con el Cagliari de la Serie A italiana, donde se ha consolidado como una de las piezas más importantes del conjunto de Cerdeña. Su liderazgo y experiencia han sido claves para un equipo que lucha por mantenerse en la primera división.

Ferrea defensa para Yerry Mina tras cruce con Morata

Yerry Mina en su candente duelo con Álvaro Morata en Como vs. Caglairi por Serie A. AFP

El pasado fin de semana, Mina volvió a ser protagonista en Italia durante el empate 0-0 entre Cagliari y Como por la jornada 11 de la Serie A. Más allá de su sólida actuación defensiva, el colombiano estuvo involucrado en un fuerte encontronazo con Álvaro Morata, delantero español del rival, incidente que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La acción se produjo alrededor del minuto 60, cuando el arquero Elia Caprile controló un balón y Morata fue a presionar con intensidad, impactando por detrás a Mina, quien cayó al suelo. El roce generó un intercambio de gestos y reclamos entre ambos futbolistas que no pasó desapercibido.

Ante las críticas que recibió el colombiano por su temperamento en la cancha, su agente Simone Rondanini salió a respaldarlo públicamente.

“Yerry siempre ha sido un guerrero. Cada partido lo vive como una batalla y, aunque a veces se le cuestione por su carácter, lo da todo por su equipo. Vi el partido: fue un buen duelo con Morata, un jugador difícil de marcar. No es justo enfocarse solo en lo negativo”, afirmó.

Rondanini agregó que Mina sigue teniendo nivel para jugar en un club importante, pero resaltó que su presente en el Cagliari es ideal: “Encontró su lugar gracias al apoyo del club, la afición y el entrenador. Espero que logre todas sus metas”.



Números de Yerry Mina

En la presente temporada, el defensor colombiano ha disputado 10 partidos con el Cagliari, en los que suma un gol y acumula 808 minutos en el terreno de juego. Su regularidad ha sido clave para el equipo, y su rendimiento le ha permitido mantenerse en la órbita de la Selección Colombia.



¿Cuándo vuelve a jugar Cagliari?

Tras los compromisos de la fecha FIFA, Yerry Mina regresará a la acción con el Cagliari el próximo 22 de noviembre, cuando el conjunto de Cerdeña reciba al Genoa por la fecha 12 de la Serie A italiana.