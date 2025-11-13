Fuente oficial reveló el nuevo nombre de equipo del fútbol colombiano; ante noticia de última hora

Después de 18 años con el nombre de La Equidad, el equipo verde bogotano tendrá otra denominación. El mismo regirá a partir del próximo campeonato del fútbol profesional colombiano y se conoció de una fuente oficial cuál será. ¡Atentos a la noticia de última hora!

Frente a Deportivo Pereira en la noche del miércoles anterior en el estadio de Techo, el 'asegurador' disputó su último juego con su tradicional uniforme, agradeciendo a su hinchada por el apoyo incondicional en medio de su periplo como La Equidad; fue una despedida con goleada: 4-0 sobre el 'matecaña', en cumplimento de la jornada 20 de la Liga BetPlay II-2025.

La Equidad cambiará su nombre a partir de la próxima Liga colombiana. Colprensa

¿Cuál será el nombre de La Equidad?

El equipo capitalino aún no ha informado de esto; sin embargo, una fuente oficial y quien hasta hace poco fue máximo dirigente del club precisó la información. A través de sus redes sociales, el actual presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, dio luces del nuevo nombre que tendrá La Equidad. Dejó una serie de letras que dan qué pensar.

Tras conocerse que La Equidad iba a cambiar de nombre, las especulaciones no han faltado.

"Hoy 12 de noviembre del 2025 se cierra una etapa de la historia del fútbol colombiano. Independiente de los resultados, que no son pocos, La Equidad quedará en el recuerdo de quienes disfrutamos sus triunfos y sufrimos sus derrotas. Bienvenido IDBDC ALBINEGRO S.A. al FPC", escribió Zuluaga en su perfil personal de X'.

El mismo fue acompañado de una serie de fotografías durante su paso por la escuadra capitalina. Las iniciales de IDBDC no está lejos del nombre que ha circulado en las plataformas sociales, ya que significarían Internacional de Bogotá Distrito Capital.

Ahora sólo queda esperar que el propio equipo confirme su nombre con el que aparecerá en las distintas tablas del fútbol colombiano en el 2026.

La Equidad y un mensaje a su hinchada ante los próximos retos

"En las últimas semanas hemos estando tomando decisiones importantes para el futuro inmediato - muchas de ellas se conocerán pronto - con el equipo de que nuestros equipos masculino y femenino, así como nuestras divisiones inferiores, lleguen al próximo año con una estructura más fuerte, competitiva y con una identidad clara dentro y fuera de la cancha", se leyó en uno de los apartados.