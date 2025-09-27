Yerry Mina y Cagliari no pudieron con Inter de Milán: derrota 0-2 en la Serie A

El argentino Lautaro Martínez volvió a ser decisivo con el Inter de Milán, al marcar este sábado el primer tanto ante el Cagliari (0-2) que coloca a los de Cristian Chivu de nuevo en la parte alta de la tabla tras un choque que dejó el enfrentamiento entre los hermanos Esposito con victoria para el joven 'nerazzurro', artífice del segundo tanto del duelo, su primero en Serie A.

Visita complicada para el Inter al Unipol Domus de Cagliari, obligado a ganar tras sus dos derrotas en las cuatro primeras jornadas de Serie A para no descolgarse de la cabeza de carrera en la que el Nápoles podría dormir incluso a 4 puntos del segundo, la 'Juve'.

Pero en los momentos de máxima tensión, de presión absoluta, hay un patrón que se repita constantemente. Lautaro Martínez, el capitán, aparece siempre. Suyo fue el gol a los 9 minutos que liberó al Inter, rematador de cabeza al centro de Bastoni, ubicado al segundo palo para evitar la corpulencia y poderío del colombiano Yerri Mina en el corazón del área, inteligente para buscar un espacio adecuado.

El gol tranquilizó a los de Chivu, que no fueron capaces, sin embargo, de encontrar la tranquilidad. El palo lo evitó con el disparo de Calhanoglu. El desacierto general de Barella, Dimarco o Thuram en últimos metros tampoco ayudó.

Publicidad

Y entre idas y venidas, cuanto más cerca estaba el partido de llegar al final, más oportunidades generó el Cagliari, mermado por la lesión de Andrea Belotti en un choque con el meta Josep Martínez, de nuevo titular bajo palos. El palo, de hecho, evitó el tanto del empate de Michael Florunsho en el minuto 74. Otra portería a cero para el meta español, que apunta a quedarse en la titularidad.

El partido dejó, además, el curioso enfrentamiento entre dos de los tres hermanos Esposito, apellido muy famoso desde que los tres llegaran a la élite del fútbol italiano. Sebastiano, el hermano mediano, formó como titular en el Cagliari. Y Francesco Pio Esposito, el más pequeño, saltó al campo en el minuto 64 en sustitución de Marcus Thuram.

Publicidad

Y con apenas 20 años y un puñado de partidos en la élite del fútbol italiano, contados con los dedos de la mano, anotó su primer gol en la Serie A, acostado en el segundo palo esperando un centro que llegó de la zurda de Dimarco, potente, lo justo para que solo colocar el interior significara la tan necesaria victoria para el Inter.

Hace justo un año, curiosamente, en septiembre de 2024, estos hermanos hicieron historia al marcar los tres en la misma jornada. Incluido Salvatore, el mayor, que milita en el Spezia, en Serie B.

Con esta victoria, el Inter se coloca virtualmente quinto, de nuevo cerca de los líderes del campeonato. El Cagliari, por su parte, sumó su segunda derrota y se mantiene en la zona media de la tabla.