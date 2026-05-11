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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez marcó diferencia en pocos minutos con Minnesota; "tomó decisiones realmente buenas"

James Rodríguez marcó diferencia en pocos minutos con Minnesota; "tomó decisiones realmente buenas"

El director técnico de Minnesota United, Cameron Knowles, habló en rueda de prensa sobre la actuación del colombiano James Rodríguez, quien en 27 minutos dio dos asistencias en el 2-2 con Austin.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de may, 2026
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James Rodríguez en Minnesota United vs. Austin.
James Rodríguez en Minnesota United vs. Austin.
Getty Images.

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