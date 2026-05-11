James Rodríguez marcó diferencia en pocos minutos con Minnesota; "tomó decisiones realmente buenas"

El colombiano James Rodríguez, que no regresará al Minnesota después del Mundial 2026, dio dos asistencias este domingo tras entrar al partido desde el banquillo en el empate 2-2 de su equipo contra el Austin en la duodécima jornada de la MLS. El entrenador Cameron Knowles destacó en rueda de prensa lo hecho por el talentoso volante '10', quien ya tiene en me nte unirse pronto a su selección nacional para prepararse para la cita orbital.

James, de 34 años, saltó al campo en el minuto 64 y en menos de 15 minutos entregó dos pases de gol, el primero con un centro desde la banda izquierda para el momentáneo 1-1 de Anthony Markanich, y el segundo con un pase al hueco para la diana del argentino Joaquín Pereyra.

Pereyra anotó el 2-1 en el minuto 77, antes de que el estadounidense Christian Ramírez igualara con el definitivo 2-2 en el 79.

En la primera mitad, el italiano Kelvin Yeboah falló dos penaltis para el Minnesota.



James Rodríguez celebra con el Minnesota United Minnesota United Oficial

Publicidad

James Rodríguez marca la diferencia

Tan pronto culminó el encuentro, el entrenador de los 'loons' acudió a la rueda de prensa y como era de esperarse, le consultaron por el aporte de Rodríguez Rubio en los pocos minutos que tuvo. “Acaba de calmarnos en posesión. Ayudó a los otros chicos a su alrededor, tomó decisiones realmente buenas”, dijo el estratega sobre como un jugador de esa clase puede cambiar el ritmo de un partido.

Knowles también se refirió al arbitraje, el cual estuvo marcado por acciones polémicas a lo largo de los 90 minutos. “Es la naturaleza del juego. A veces las decisiones te favorecen, a veces no… Tienes que seguir adelante, pasar a la siguiente jugada e intentar mantener la cabeza fría", manifestó sin darle mayor importancia a ese factor frente al resultado obtenido que los deja en la quinta casilla de la conferencia oeste de la MLS con 21 puntos.

Publicidad

El próximo partido de Minnesota, en el que todo apunta será la despedida de James, será este miércoles 13 de mayo, a las 7:30 p.m. (hoa Colombia), contra Colorado Rapids.