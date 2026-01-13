"Mi teléfono ha sonado, pero no desde el Real Madrid"; DT se descartó como reemplazo de Xabi Alonso

El entrenador alemán Jurgen Klopp ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada desde Madrid tras la destitución de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid y ha afirmado que esa decisión no tiene nada que ver con él.

"Creo que los rumores ya se venían escuchando desde hace un tiempo. Y sé exactamente si tu pregunta va por ahí, pero no tiene nada que ver conmigo", ha afirmado el técnico al ser preguntado en el canal austríaco 'Servus TV' si tras la marcha de Xabi su móvil ha empezado ya a sonar.

Jürgen Klopp, director técnico alemán de 58 años, en su último partido al frente de Liverpool AFP

Publicidad

"De hecho ha sonado, pero no desde Madrid", aseguró entre risas el exentrenador del Liverpool, quien insistió en que la noticia "no ha movido nada en él".

En una entrevista con esa emisora, Klopp afirmó que Xabi Alonso ha demostrado que es un entrenador con mucho talento y que su destitución, tras sólo medio año en el puesto, "es una señal más de que algo no funciona ahí fuera al cien por cien".

Publicidad

"Esto muestra varias cosas: por una parte, que hoy ya no tenemos (los entrenadores) nada de tiempo, y por otros que la exigencia en el Real Madrid son, lógicamente, enormes", afirmó.

El técnico complementó que ha sido una decisión "basada en la emoción" la destitución de Alonso tran haber perdido la Supercopa ante el Barcelona.

Klopp de mostró sorprendido por la marcha de Alonso y afirmó que los rumores de que algo no funcionaba entre el técnico y la plantilla del Madrid "comenzaron relativamente pronto".

"Creo que cuando llegas después de una leyenda y de un entrenador increíblemente bueno, que tenía una forma muy específica de entrenar a su equipo —Carlo Ancelotti—, si llegas ahí e intentas implantar algunas reglas nuevas, esta vez parece que ha resultado demasiado difícil", afirmó.

Publicidad

Klopp dijo que lo lamenta por Alonso porque lo considera un gran entrenador y se mostró confiado de que le irá muy bien en el futuro.

Preguntado por la posibilidad de que el extécnico del Madrid pueda recalar ahora en el Liverpool, Klopp afirmó que no cree Alonso se vaya del equipo blanco un día "y mañana esté listo para empezar en otro lugar".

Real Madrid buscará ganar la Supercopa de España AFP

Publicidad

Con todo, opinó que en verano pasarán muchas cosas y que el mercado de entrenadores "se barajará de nuevo".

"Y no está mal vivirlo simplemente desde el papel de observador, sin tener que pensar en lo que eso podría significar para uno mismo ni nada parecido", afirmó sobre su propio futuro, y afirmó que él está ahora "en el lugar correcto".