Barcelona confirmó la vuelta de un 'viejo conocido', que lucirá el mismo dorsal de su primera etapa

El FC Barcelona ha hecho oficial este martes 13 de enero el regreso del lateral Joao Cancelo, que jugará como cedido en el club 'azulgrana' hasta final de la presente temporada y lucirá el dorsal '2', el mismo número que llevó en su primera etapa (2023-24) como jugador del equipo catalán.

Después de aterrizar en Barcelona el lunes para pasar la revisión médica, el zaguero luso ha firmado este martes en las oficinas del club su nuevo contrato acompañado del presidente Joan Laporta, los directivos Rafa Yuste y Joan Solé, y el director del área de fútbol Anderson Luis de Souza, Deco.

La firma de este contrato se produce después de que en el FC Barcelona y Al Hilal saudí hayan llegado a un acuerdo para la cesión del jugador portugués hasta final de la presente temporada.

Joao Cancelo con la Selección de Portugal. afp

Cancelo, de 31 años, llega procedente del fútbol saudí al conjunto 'azulgrana', donde ya jugó como cedido por el Manchester City el curso 2023-2024, para cubrir esta vez la baja de larga duración del central Andreas Christensen.



Antes, el portugués firmó seis temporadas con el Manchester City en 2019, pero salió como cedido en 2023 al Bayern de Múnich, club en el que jugó durante cinco meses.

Publicidad

Posteriormente regresó al equipo mancuniano, donde no tuvo protagonismo. Entre septiembre de 2023 y junio de 2024 jugó con el Barça -entonces dirigido por Xavi Hernández- como cedido y en agosto de 2024 fue traspasado al Al-Hilal saudí.

Su polivalencia, ya que puede jugar en ambos flancos de la defensa, ha convencido al técnico alemán Hansi Flick.

Publicidad

Antes de firmar el contrato en las oficinas del club, Joao Cancelo ha acudido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper y se ha ejercitado al margen de sus compañeros.

Este anuncio se da luego de que el Barcelona se coronara bicampeón de la Supercopa de España, título que le ganó nuevamente al Real Madrid.