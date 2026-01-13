Síguenos en:
"Voy a ser Álvaro Arbeloa, no tengo miedo al fracaso, soy consciente de la responsabilidad"

"Voy a ser Álvaro Arbeloa, no tengo miedo al fracaso, soy consciente de la responsabilidad"

Álvaro Arbeloa tuvo su primera comparecencia como técnico del Real Madrid y sostuvo que conoce muy bien el ADN del Real Madrid y lo que implica estar en un club como el 'merengue'.

Por: EFE
Actualizado: 13 de ene, 2026
Álvaro Arbeloa asumió en reemplazo de Xabi Alonso.
Álvaro Arbeloa asumió en reemplazo de Xabi Alonso.
