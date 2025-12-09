Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Club de la Liga BetPlay anunció tres renovaciones para 2026, con un exMillonarios incluido

Club de la Liga BetPlay anunció tres renovaciones para 2026, con un exMillonarios incluido

A pesar de que la Liga BetPlay II-2025 no se ha terminado, varios equipos ya piensan en el próximo año y, por eso, arman un equipo que les permita ir por el título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
Imagen de referencia del balón oficial de la Liga BetPlay
