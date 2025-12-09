Club de la Liga BetPlay anunció tres renovaciones para 2026, con un exMillonarios incluido

El 2025 está bajando su telón y, por eso, falta poco para conocer al campeón de la Liga BetPlay II-2025. Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se impusieron en sus respectivos grupos y jugarán por la estrella de Navidad. Así las cosas, los demás equipos no pierden tiempo y, pensando en el 2026, ya empezaron a armar sus nóminas, con el fin de ser competitivos.

En esta ocasión, quien dio noticias fue Alianza Valledupar, que finalizó décimo en el primer semestre, con 29 puntos, y, posteriormente, en la segunda parte del año, terminó noveno, con las mismas 29 unidades. Por eso, no pudo disputar los cuadrangulares en ningún certamen, pero quedó cerca de hacerlo. Basado en ello, los directivos de la institución tomaron medidas.

"Nuestro presidente, Carlos Orlando Ferreira, confirmó la continuidad de los jugadores que seguirán defendiendo nuestros colores en la próxima temporada. Un equipo fortalecido y listo para lo que viene", fue el mensaje que acompañó el posteo en redes sociales para informar la renovación de Pedro Franco, Yilson Rosales, Wiston Fernández y Johan Wallens.

Alianza Valledupar no logró clasificar a cuadrangulares en ninguno de los semestres de la Liga BetPlay 2025 Archivo de Colprensa

Ahora, no es lo único que se ha conocido, de manera oficial, con relación a Alianza de cara a la Liga BetPlay 2026, ya que también se despidieron de algunos futbolistas. "Le comunicamos a nuestra hinchada, medios y comunidad que los jugadores Ayron del Valle, Luis Mina, Luis Pérez, Leonardo Saldaña, Fabian Mosquera y Johan Parra no continúan vinculados", dijeron.



"Agradecemos sinceramente el tiempo que hicieron parte de nuestra Institución, el esfuerzo, la dedicación y la entrega que demostraron durante su permanencia. De igual manera, les extendemos nuestros mejores deseos en los proyectos personales y profesionales que emprendan en adelante", sentenciaron en un comunicado emitido el pasado 3 de diciembre.