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Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago reveló su plan para ganar la clasificación de la montaña de Vuelta a España

Santiago Buitrago reveló su plan para ganar la clasificación de la montaña de Vuelta a España

A falta de tan solo una semana para el final de la ronda ibérica y como portador de la camiseta de puntos azules, Santiago Buitrago habló de cómo trabajará.

Por: EFE
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, es líder de la montaña en la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, es líder de la montaña en la Vuelta a España 2026
AFP

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se mostró contento por conservar el maillot de lunares que le acredita como líder de la montaña, pero recordó que su objetivo en la Vuelta es "también ganar una etapa".

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"Estoy muy contento de que mañana sea día de descanso. Personalmente, lo necesito mucho, y así estaremos listos para la última semana. Creo que tener una ventaja de 29 puntos nunca es suficiente, sabiendo lo que queda por hacer", explicó en meta el ciclista bogotano.

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Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, lidera la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, lidera la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026
AFP

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"Hay dos etapas clave en esta Vuelta, y la del sábado otorga casi 50 puntos. Tenemos que recuperarnos bien, ser muy inteligentes y defendernos hasta el final".

"Sin duda, mi objetivo es ganar una etapa, y lo intentaré de nuevo en esta última semana. Ganar una etapa sería la guinda del pastel, especialmente con este maillot", concluyó.

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