¿Cómo se encuentra Germán Berterame, tras salir en ambulancia en juego del Inter Miami?

El delantero argentino Germán Berterame se encuentra bien, tras haber salido en ambulancia este sábado del partido entre el Montréal y el Inter Miami, en el que quedó tendido sobre el terreno de juego, luego de un fuerte impacto.

Más detalles del estado de salud; lo que dijeron en las 'garzas'

Germán Berterame salió en ambulancia en partido del Inter Miami de visita frente al Montréal. Foto: AFP

"Berterame se encuentra bien. Hoy (domingo) recibió el alta hospitalaria y regresa a casa tras pasar la noche en observación en el Hospital General de Montreal", dijo en primera instancia el Inter Miami, este domingo en un comunicado emitido por sus distintas plataformas digitales.

A continuación, el elenco de la MLS añadió lo siguiente en su escrito: "Sufrió lesiones en el hombro izquierdo y la nariz a consecuencia del fuerte golpe recibido durante el partido. En los próximos días comenzará el proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del club".



Y por último añadió que "su evolución determinará el plazo para su regreso a la actividad física".

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¿Qué le pasó a Germán Berterame y por qué tuvo que ser retirado en camilla?

Berterame impactó en el aire con el defensa boliviano Efraín Morales en el área del Montréal, y posteriormente, cayó sobre el césped. El colombiano Brayan Vera pidió de inmediato la entrada de la asistencia médica, al ver el estado del futbolista argentino nacionalizado mexicano.

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Tras varios minutos, Germán Berterame, aparentemente inconsciente, fue retirado en una camilla y trasladado en una ambulancia que había ingresado en el césped.

"En estos momentos se está recuperando, está bien, consciente. Su familia está en conocimiento de todo. Está tranquila. Lo más importante es que él esté bien, y está bien ahora", había dicho después del partido el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos.

"Nos alarmamos en primer momento porque fue muy fuerte el golpe", añadió el timonel.