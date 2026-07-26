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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Viveros volvió a brillar con Paranaense, pero su DT le mandó un mensaje; "no relajarse"

Kevin Viveros volvió a brillar con Paranaense, pero su DT le mandó un mensaje; "no relajarse"

El colombiano vive un presente goleador en el Brasileirao con Athletico Paranaense, que se ubica en los primeros lugares del torneo. Kevin Viveros fue figura en 2-0 sobre Internacional.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Kevin Viveros es goleador en Athletico Paranaense.
Kevin Viveros es goleador en Athletico Paranaense.
Getty Imágenes

Kevin Viveros volvió a figurar con Athletico Paranaense, en el fútbol de Brasil. En esta ocasión, el delantero colombiano marcó gol y se reportó con una asistencia en lo que fue el 2-0 de su equipo sobre Internacional de Porto Alegre, el sábado anterior.

Con esta nueva diana anotada, el exAtlético Nacional completó 12 ‘gritos sagrados’ en 19 compromisos con el ‘furacão’ en lo que va del actual Brasileiaro. A ello, adicionarle dos pasegol; unos números importantes para el oriundo de Buenaventura.

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Y por supuesto, tras una nueva fecha goleadora para el futbolista vallecaucano, en la prensa de Brasil resaltaron su rendimiento; aunque, precisaron una opción clara que falló.

Kevin Viveros fue gran figura con Athletico Paranaense en el Brasileirao.
Kevin Viveros fue gran figura con Athletico Paranaense en el Brasileirao.
Foto tomada del X de @AthleticoPR

“En la primera parte le costó encontrar espacios y aprovechar su velocidad. En los balones que le llegaron, logró rematar de cabeza y desperdició una gran oportunidad. Aun así, asistió a Leozinho para que abriera el marcador, y en la segunda parte marcó él mismo, aprovechando un error de la defensa del Inter”, escribieron en el diario ‘Globo Esporte’ sobre su rendimiento frente al ‘colorado’ en el Arena da Baixada.

Sobre su puntuación, este tabloide le otorgó un 8.5, mientras que los hinchas del Paranaense no dudaron en otorgarle un 9.

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Más números del rendimiento de Kevin Viveros

En dicho partido contra Internacional, el extremo de 26 años, tuvo cuatro recuperaciones de balón, ganó cuatro duelos de once, y además, tuvo cinco disparos en el juego, siendo dos de ellos a portería.

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Viveros jugó todo el partido y su calificación por parte dee ‘Sofascore’ fue de 7.8.

Kevin Viveros y sus números en Athletico Paranaense vs. Internacional por el Brasileiaro.
Kevin Viveros y sus números en Athletico Paranaense vs. Internacional por el Brasileiaro.
Sofascore

"No relajarse"

Esas fueron las palabras que llamaron la atención en la rueda de prensa por parte de Odair Hellmann, entrenador del ‘furacão’. Así que Kevin Viveros y compañía no pueden 'bajar la guardia'.

"En ningún momento permitiré que nadie se relaje. Ya sea en los buenos momentos o cuando tengamos que reaccionar, no hay lugar para la complacencia. El próximo partido es como una final del Mundial para nosotros. Necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos posible para tener un campeonato seguro y equilibrado", expresó el DT en su charla con los medios de comunicación.

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Reviva acá el gol de Kevin Viveros a Internacional:

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