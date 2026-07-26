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Gol Caracol  / Jackson Martínez volvió a jugar y anotó un golazo; vea acá su acrobacia

Jackson Martínez volvió a jugar y anotó un golazo; vea acá su acrobacia

El exdelantero colombiano, Jackson Martínez, maravilló con un verdadero golazo en un partido del Torneo de Leyendas de la Liga de Portugal. ¡Acá el VIDEO de la anotación!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Jackson Martínez marcó un golazo con Porto, en partido de las Leyendas del fútbol portugués.
Jackson Martínez marcó un golazo con Porto, en partido de las Leyendas del fútbol portugués.
Foto tomada del X de @FCPorto

Jackson Martínez volvió a jugar y lo hizo a lo grande, marcando un verdadero golazo; mismo para reproducirlo una y otra vez.

El exdelantero chocoano hizo parte de la nómina del Porto frente al Benfica, en partido de las semifinales del Torneo de Leyendas de la Liga de Portugal.

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El tanto de Jackson fue una verdadera 'obra de arte', un golazo 'acróbatico', y que recordó al aficionado de los 'dragones' esas dianas que marcó en el pasado con el club a nivel local e internacional.

Jackson Martínez celebra el golazo que marcó con Porto, en partido de Leyendas de la Liga de Portugal.
Jackson Martínez celebra el golazo que marcó con Porto, en partido de Leyendas de la Liga de Portugal.
Foto tomada del X de @FCPorto

Porto se impuso 2-1 y jugará la final de este campeonato de leyendas frente a Casa Pía, más tarde este domingo.

Vea acá el VIDEO del golazo de Jackson Martínez:

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