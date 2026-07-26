Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 21; Tadej Pogacar, campeón

El esloveno, Tadej Pogacar (Klanec, 27 años), entró en la página de oro del Tour de Francia al igualar los cinco maillots amarillos de los legendarios Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, hecho histórico que se concretó tras una breve jornada de 89 km que concluyó en París con el triunfo del neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin), que logró su segundo triunfo.

Un final de Tour maravilloso, el más rápido de la historia, con una etapa corta pero explosiva que terminó con un duelo mano a mano entre Pogacar y Van de Poel desde la tercera subida a Montmartre que dio paso a un esprint impresionante que dio gloria al mejor clasicómano del mundo, exhausto en el suelo nada más atravesar la línea de meta en los Campos Elíseos.

Van der Poel (Kapellen, 31 años), firmó una prestigiosa etapa con un tiempo de 1h.58.49, a una media de 44,8 km/h, por delante de su compañero del Alpecin Jasper Philipsen y del danés maillot verde Mads Pedersen (Lidl Trek)

"Pensé en esta etapa desde el año pasado. Ha sido un sueño, un sueño ganar ante el mejor ciclista de la historia. Creí que nos iban a coger, pero como no llegaban lo di todo y lo conseguí. Hemos sido primero y segundo, es increíble", dijo Van der Poel emocionado en meta.



Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 21

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 73h 56' 26''

2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6' 26''

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 9' 42''

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 11' 56''

5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 13' 02''

6. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 14' 59''

7. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 17' 48''

8. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) - a 20' 00''

9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 29' 28''

10. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 33' 21''