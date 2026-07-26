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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / DT de Cruz Azul resaltó el "compromiso y sacrificio" de Willer Ditta, luego de nuevo título

DT de Cruz Azul resaltó el "compromiso y sacrificio" de Willer Ditta, luego de nuevo título

La 'máquina cementera' se consagró Campeón de Campeones en el fútbol de México, tras vencer al Toluca, siendo uno de los jugadores destacados el colombiano Willer Ditta.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Willer Ditta, jugador colombiano del Cruz Azul.
Willer Ditta, jugador colombiano del Cruz Azul.
Getty Images.

El entrenador de Cruz Azul, el mexicano Joel Huiqui, celebró el sábado anterior la victoria frente al Toluca por el título de Campeón de Campeones, y achacó el éxito al esfuerzo de jugadores que sacrificaron algunos días de descanso por el Mundial 2026 para estar a la altura de este encuentro. Uno de ellos fue Willer Ditta.

El técnico señaló especialmente al mexicano Erik Lira y a Ditta, quienes se adaptaron al ritmo de los 'azules' para enfrentarse a los diablos rojos. Recordemos que el exJunior de Barranquilla hizo parte del plantel de la Selección Colombia que llegó hasta los octavos de final, en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

"Ese es el reflejo del compromiso que tiene este plantel", indicó Joel Huiqui, en una rueda de prensa posterior al encuentro.

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Willer Ditta, defensor de la Selección Colombia.
Willer Ditta, defensor de la Selección Colombia.
Foto: AFP

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"Parte de la esencia y lo que está consiguiendo el club es un alto nivel de competencia, el jugador está consciente de que tiene que dar mucho más", agregó el entrenador de la 'máquina cementera'.

Huiqui destacó en este sentido que lo que han demostrado con este victoria es que son "un equipo muy trabajador, noble" y donde encuentra "una gran armonía" dentro del plantel.

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El míster se sorprendió ante la marea azul que invadió un estadio estadounidense para disfrutar de un encuentro mexicano. "La afición siempre ha estado a la altura, es un orgullo estar representado por ellos", dijo.

"Nos quedan grandes partidos y vamos a ir paso a paso, hoy /sábado) toca festejar", sentenció.

Más declaraciones

"Yo ya conocía un poco a los jugadores porque había trabajado con ellos en otra posición, y lo que encontré en los primeros entrenamientos fue un equipo muy trabajador y muy noble", sostuvo Huiqui al final del partido.

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Y es que la fortuna sigue sonriéndole a Joel Huiqui en su incipiente gestión como director técnico. En apenas su décimo partido al frente del Cruz Azul, el entrenador mexicano de 43 años se consagró Campeón de Campeones al vencer 3-1 al Toluca de época del argentino Antonio Mohamed.

Cruz Azul se quedó con el trofeo de Campeón de Campeones.
Cruz Azul se quedó con el trofeo de Campeón de Campeones.
Foto tomada de @CruzAzul

"Encontré una gran armonía y una gran disposición para que el equipo llegue a donde tiene que llegar", complementó el timonel de Cruz Azul.

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