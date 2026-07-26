Neymar en serios problemas con Santos; llamó "imbécil" a compañero y 'rompió el vestuario'

Neymar es noticia de última hora en la prensa brasileña, tras 'salirse de casillas' durante y después del partido en el que empataron 2-2 Santos frente a Chapecoense, válido por el Brasileirao el pasado sábado.

El astro brasileño, quien también tuvo acciones polémicas en medio del compromiso, empujando a un rival, encarando al árbitro, que le sacó tarjeta amarilla, misma que le hará perderse el próximo encuentro de su equipo. No obstante, se conoció que no todo quedó ahí, debio que con dos de sus compañeros 'se le fue la mano', insultándolos.

Según reporta el medio 'Globo Esporte', Neymar está siendo investigado porque "el jugador, supuestamente, adoptó un tono irrespetuoso al enfrentarse al centrocampista Gabriel Bontempo y al defensa João Ananias. Tras el partido, también recibió duras críticas. Según fuentes consultadas para este informe, las críticas dirigidas a los jugadores jóvenes fueron más allá de lo habitual en los vestuarios de fútbol. Esto se hizo especialmente evidente cuando llamó a Gabriel Bontempo 'un imbécil' y sugirió sarcásticamente que el centrocampista se enfrentaría al Chapecoense, el último clasificado del Campeonato Brasileño, en la Série B el próximo año", se leyó de entrada.

Neymar con Santos AFP

Cabe recordar que desde la previa del encuentro, gran parte del vestuario estaba en desacuerdo, ya que Neymar había asistido a un torneo de póker, un día antes del partido y "la sensación interna es que el incidente afectó al rendimiento del equipo. Al ser contactado, el equipo de Neymar declaró que no tenía "nada que declarar".



A través de su oficina de prensa, Bontempo afirmó que se trató simplemente de una "reprimenda general" en el descanso, sin insultos por parte del número '10'. En un comunicado, João Ananias negó el incidente con Neymar, pero confirmó el reagño general en el vestuario".

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Lo cierto es que, la junta directiva de Santos tiene previsto reunirse este domingo para investigar más a fondo el incidente, pero la tensión en la interna del vestuario de Santos seguirá, donde Neymar no jugará el próximo partido frente a Sao Paulo por acumulación de tarjetas amarillas.

Neymar Junior; jugador de la Selección de Santos FC Getty Images

Neymar con dos goles rescató un punto para Santos

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Dos goles del '10', evitaron este sábado un sonado tropiezo del Santos en casa contra el colista Chapecoense (2-2), en uno de los tres partidos que abrieron la vigésima jornada del Campeonato Brasileño.

En su primer partido con el Santos tras participar en el Mundial con la Selección Brasil, Neymar lideró a su equipo en el césped, marcando los dos goles y creando las mejores oportunidades, aunque ello no sirvió para que el 'peixe' lograra tres puntos vitales para alejarse del descenso.