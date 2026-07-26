La Media Maratón de Bogotá 2026 quedará en la historia; Erick Sang ganó e impuso récord

La Media Maratón de Bogotá 2026 volvió a confirmar por qué es una de las carreras más importantes de América Latina. La edición número 26 de la competencia, disputada este domingo 26 de julio, dejó una jornada histórica gracias al triunfo del atleta keniano, Erick Sang, quien no solo se quedó con el primer lugar en la categoría élite masculina, sino que además impuso un nuevo récord de la prueba.

Sang cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 59 segundos, convirtiéndose en el primer corredor en bajar la barrera de una hora y dos minutos en las calles de la capital colombiana. De esta manera, superó la anterior marca histórica de 1:02:20, vigente desde 2011, y escribió su nombre en los libros dorados de la tradicional competencia.

El dominio del atleta africano fue evidente desde los primeros kilómetros. Con un ritmo sólido y constante, logró sacar ventaja sobre sus perseguidores y llegó a la meta con comodidad. El podio masculino lo completaron el etíope Berecket Nega y el también keniano Philemon Kiplimo. Tras la carrera, Sang aseguró que una competencia más cerrada le habría permitido disfrutar aún más del recorrido.

En la rama femenina, la victoria fue para la etíope Melal Siyoum, quien se impuso con un tiempo de 1:12:27, en una prueba que se definió en los kilómetros finales y que mantuvo la emoción hasta el cierre.



Los mejores representantes colombianos también tuvieron una destacada actuación. Rubén Barbosa fue el atleta nacional mejor ubicado en la categoría masculina, al finalizar en la novena posición con un registro de 1:06:16. Por su parte, Angie Orjuela terminó en el puesto 11 de la rama femenina con un tiempo de 1:19:08.

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La Media Maratón de Bogotá reunió a cerca de 40.000 corredores de decenas de países y volvió a llenar las calles de la ciudad de deporte y entusiasmo. Con el récord de Erick Sang, la carrera reafirma su prestigio internacional y continúa consolidándose como una de las pruebas atléticas más exigentes y emblemáticas del continente.