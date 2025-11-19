Síguenos en::
Compañero de Richard Ríos en Benfica fue condenado a prisión condicional

Este miércoles salió una grave noticia que impacta al Benfica, equipo del colombiano Richard Ríos. La justicia condenó a un jugador del cuadro luso por difundir un contenido contra la ley.

Por: EFE
Actualizado: 19 de nov, 2025
Jugadores del Benfica, celebrando un gol en la Champions League
Foto: AFP

