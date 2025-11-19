Compañero de Richard Ríos en Benfica fue condenado a prisión condicional

Un juzgado de Copenhague condenó este miércoles 19 de noviembre a una pena condicional de prisión de 14 días al internacional noruego del Benfica, Andreas Schjelderup, por compartir un vídeo con contenido sexual de una menor, según la agencia danesa 'Ritzau'.

Schjelderup, de 21 años y que entonces jugaba en el Nordsjælland danés, recibió el vídeo en mayo del año pasado en la red social Snapchat y, después de ver los primeros segundos, lo envió a un grupo privado en el que también estaban cuatro amigos.

El jugador declaró que era consciente del contenido sexual, pero que lo tomó como una "mala broma", y que lo borró minutos después al enterarse de que era ilegal compartir ese tipo de material, de acuerdo con Ritzau.

La Fiscalía había pedido una pena mínima de prisión de 20 días, pero el juez apeló a su rápido arrepentimiento para rebajarla a una condena condicional, con un período de prueba de un año.

Andreas Schjelderup, jugador del Benfica, condenado a pena condicional en prisión Foto: AFP

Publicidad

El propio jugador había revelado el caso hace unas semanas en sus redes sociales, antes de la concentración con la selección noruega, asegurando que había cometido un "fallo estúpido" y que ahora debía asumir las consecuencias.

Tanto el seleccionador como la Federación Noruega de Fútbol descartaron sanciones para Schjelderup, resaltando que se había arrepentido públicamente.