¿Por qué Cristiano Ronaldo no había vuelto a pisar Estados Unidos?; "corría riesgo con la Policía"

La estrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldo y el multimillonario Elon Musk asistieron el martes a un fastuoso banquete organizado en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump en honor al príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, de visita oficial.

Cristiano Ronaldo juega actualmente en el club saudí Al Nassr, como muchos profesionales en el ocaso de su carrera seducidos por los gastos astronómicos del reino, criticado por su historial en materia de derechos humanos.

El jugador de 40 años, cuyo contrato con su equipo vence este verano boreal, ocupó un lugar destacado, no muy lejos de Trump.

"Mi hijo es un gran fan de Ronaldo", declaró Trump en su discurso previo a la cena, al añadir que Barron, de 19 años, pudo conocer a la superestrella, quien jugará su último Mundial el próximo año.

Además estuvo presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien hizo una nueva aparición en la Casa Blanca antes de la Copa Mundial de 2026, que será coorganizada por Estados Unidos.

¿Por qué Cristiano Ronaldo llevaba una década a Estados Unidos?

Más allá de todo el 'boom' mediático que significó la presencia del actual jugador del Al Nassr y de Georgina Rodríguez, su pareja, en la Casa Blanca, hay que decir que una de las preguntas que ha surgido en las últimas horas ha tenido que ver con la negativa del futbolista de pisar territorio estadounidense durante un buen tiempo.

Y todo se debió al caso judicial en el que se vio involucrado CR7, quien fue acusado en Nevada por violación por parte de una mujer de nombre Kathryn Mayorga, en hechos supuestamente sucedidos en el 'Palms Casino'. Sin embargo, un juez dio por cerrada la investigación al no haber encontrado el sustento suficiente en el año 2022.

'OK Diario' indicó que "Cristiano evitó volar hasta Estados Unidos, pese a que siempre se declaró inocente, asegurando que mantuvo una relación "completamente consentida". De hecho, en 2019, el diario 'New York' Times recogió que Cristiano decidió no viajar con la Selección de Portugal en el marco de la International Champions Cup hasta el mencionado país con el fin de "eliminar el riesgo" de ser detenido por la Policía".