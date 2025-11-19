Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
¿Por qué Cristiano Ronaldo no había vuelto a pisar Estados Unidos?; "corría riesgo con la Policía"

¿Por qué Cristiano Ronaldo no había vuelto a pisar Estados Unidos?; "corría riesgo con la Policía"

Este miércoles se sigue hablando de la presencia de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, en donde compartió con una serie de personalidades como Gianni Infantino y departió con el presiente Trump.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de nov, 2025
Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump
Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump
Foto: X/@DavidSacks

