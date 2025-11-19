Luis Díaz: "Trato de aportarle mi grano de arena a la Selección Colombia; me siento cómodo"

Imparable e intratable, así está Luis Díaz. El guajiro no para de ser determinante en la Selección Colombia, que tras el 3-0 sobre Australia, cerró el 2025 con triunfo y mira en el horizonte lo que será su participación en una nueva Copa del Mundo.

El de Barrancas marcó gol, y pese a que tuvo marcación constante, desequilibró por la banda, buscó espacios, siendo un 'dolor de cabeza' para la zaga de los 'socceroos'. 'Lucho' ya lleva 21 goles con el seleccionado nacional y va por más; siempre trata de aportar su grano de arena.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia. AFP

"Sí, con la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros, del momento también que estamos pasando como grupo, y creo que cada vez me siento más cómodo y trato de aportarle mi grano de arena acá a la Selección", pronunció el extremo del Bayern Munich a los micrófonos de Gol Caracol finalizado el partido de fogueo en tierras norteamericanas.

Díaz Marulanda complementó que en la Selección Colombia se siente libre para aplicar su fútbol, eso sí, respetando las indicaciones del profesor Lorenzo.

"Trato de ser libre, trato de buscar los espacios que veo que son notables para poder hacer daño y lo que me pide el técnico, respetarlo", concluyó el número '7' del seleccionado 'cafetero'.

Otro de los futbolistas de la 'amarilla' que dejó sus impresiones tras la doble jornada FIFA de noviembre fue Johan Mojica. El lateral del Mallorca agregó que Colombia está confeccionando su mejor versión.

"Nos sentimos orgullosos de darle esas dos alegrías al país en estos dos compromisos que tuvimos y también sentirnos bien futbolísticamente y que estamos logrando nuestra mejor versión", indicó el futbolista caleño en la zona mixta del Citi Field.

Por su parte, James Rodríguez sostuvo que "que queríamos acabar así, ya jugamos dentro de tres meses, todavía falta mucho, y bueno, creo que es importante (la victoria) ante un rival duro, físico, pero creo que hemos hecho bien las cosas".

¿Qué sigue para Luis Díaz?

Tras su buena 'faena' con la Selección Colombia, el exLiverpool alistará una nueva jornada con Bayern Múnich en la Bundesliga y en donde tratará de mantener su racha anotadora. Los bávaros juegan el sábado 22 contra Friburgo, en cumplimento de la undécima fecha. La pelota rodará en el Allianz Arena a las 9:30 de la mañana de Colombia.

Los rojos de Baviera suman 28 puntos en la tabla del fútbol alemán, luego de diez jornadas disputadas.