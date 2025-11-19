Síguenos en::
Selección Colombia

Luis Díaz: "Trato de aportarle mi grano de arena a la Selección Colombia; me siento cómodo"

El guajiro está intratable tanto con la Selección Colombia como en el Bayern Múnich. Con la 'tricolor', Luis Díaz ya suma 21 goles luego del anotado a Australia y va por más.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de nov, 2025
Luis Díaz completó 21 goles con la Selección Colombia.
Luis Díaz completó 21 goles con la Selección Colombia.
AFP

