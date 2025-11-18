"Cristiano Ronaldo es un embajador de Portugal"; ante visita del 'crack' a la Casa Blanca

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, recordó este martes que Cristiano Ronaldo representa al pueblo portugués esté donde esté, en respuesta a una pregunta sobre la visita del astro luso a la Casa Blanca.

"Me gusta saber que estaremos en el Mundial 2026, porque ver a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca sin que Portugal estuviera en el Mundial sería trágico, por lo que es algo muy bueno", dijo Martínez a la prensa tras intervenir en un almuerzo organizado por el International Club of Portugal sobre liderazgo.

El técnico subrayó que "Cristiano es un embajador de Portugal, es algo más que un jugador de fútbol, creo que puede ayudar a muchas cosas más allá del fútbol, por lo que creo que es un día feliz para todos los portugueses ver a un embajador de Portugal en la Casa Blanca".

Cristiano Ronaldo visitará a Donald Trump en la Casa Blanca. Fotos: AFP

Y recordó que el delantero de Al Nassr saudí, "sea cual sea su trabajo o club, representa a la selección, representa al pueblo portugués también, esté donde esté".

Está previsto que Cristiano Ronaldo sea recibido este martes por el presidente de EE.UU., Donald Trump en la Casa Blanca.

En una reciente entrevista, Ronaldo dijo que deseaba tener una charla agradable con Trump en el futuro para discutir "la paz global", aunque no mencionó una fecha exacta para el encuentro ni confirmó que fuera a ocurrir.

Se espera que las selecciones masculinas de Portugal, capitaneada por Cristiano Ronaldo, y Estados Unidos anuncien próximamente un amistoso entre ambos en suelo estadounidense el próximo marzo.

Este supondría el primer partido de Cristiano Ronaldo en Estados Unidos desde el verano de 2014, cuando saltó al campo con la camiseta del Real Madrid para un amistoso contra su exequipo, el Manchester United.

Desde entonces no volvió a viajar con el Real Madrid ni con el Juventus a Estados Unidos cuando estos equipos prepararon allí su pretemporada.