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Gol Caracol  / Con polémica, Flamengo con Jorge Carrascal de titular, le ganó 0-2 a Cusco en Copa Libertadores

Con polémica, Flamengo con Jorge Carrascal de titular, le ganó 0-2 a Cusco en Copa Libertadores

El vigente campeón de Copa Libertadores no necesitó mucho para imponer su jerarquía contra un Cusco, al que le anularon un gol por fuera de lugar dudoso. Flamengo comparte grupo con Medellín.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Flamengo se impuso a Cusco en su debut en Copa Libertadores.
Flamengo se impuso a Cusco en su debut en Copa Libertadores.
AFP

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