Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Medellín reaccionó y logró empate en su debut en Copa Libertadores: 1-1 contra Estudiantes

Medellín reaccionó y logró empate en su debut en Copa Libertadores: 1-1 contra Estudiantes

El Medellín mejoró en la segunda parte en el Atanasio Girardot ante un Estudiantes de la Plata que le plantó cara. En la siguiente fecha por Copa Libertadores deberán visitar al Flamengo.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
Comparta en:
Acción de juego entre Medellín y Estudiantes de la Plata en juego por Copa Libertadores.
Acción de juego entre Medellín y Estudiantes de la Plata en juego por Copa Libertadores.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad