Medellín reaccionó y logró empate en su debut en Copa Libertadores: 1-1 contra Estudiantes

Independiente Medellín rescató este miércoles un empate 1-1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Atanasio Girardot, en un partido intenso del Grupo A de la Copa Libertadores que se definió en el segundo tiempo.

El conjunto argentino golpeó temprano y silenció al público local apenas al minuto 4 cuando Tiago Palacios sacó un potente remate desde fuera del área que se coló en el ángulo, imposible para el portero Éder Chaux, tras asistencia de Mikel Amondarain.

El gol condicionó el trámite inicial, con un Medellín que intentó reaccionar pero se encontró con un rival ordenado, que cerró espacios y apostó por transiciones rápidas.

Los locales generaron aproximaciones, especialmente con Francisco Chaverra, pero carecieron de precisión en el último toque durante la primera mitad.



Medellín y Estudiantes de la Plata se enfrentaron en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. AFP

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Para el complemento, el equipo antioqueño adelantó líneas y ganó protagonismo. El ingreso del creativo Daniel Cataño le dio mayor claridad en la elaboración, mientras que las bandas comenzaron a ser una vía constante de ataque.

La insistencia tuvo premio al minuto 63. Tras un tiro de esquina, Cataño envió un centro preciso al área que fue capitalizado por Francisco Chaverra, quien definió con pierna izquierda para decretar el empate y desatar la celebración en el Atanasio Girardot de Medellín.

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Con la igualdad, el partido se abrió. Medellín buscó la remontada con más empuje que claridad, mientras Estudiantes respondió con cambios ofensivos y algunas llegadas aisladas, aunque sin la contundencia del inicio.

En el tramo final, el partido se volvió más físico, con un Independiente Medellín volcado al ataque. Generó peligro con un remate de Yony González al 77 y un cabezazo de Leyser Chaverra al 78, mientras que al 90+3 el propio Chaverra exigió una atajada clave bajo los palos.

Estudiantes de La Plata también respondió con un cabezazo de Adolfo Gaich al 84 y otro intento al 89 que pasó cerca. Con seis minutos de adición y tras la amonestación a Fernando Muslera, al 90, el juego se diluyó entre faltas hasta el 90+6, cuando se selló el empate.

De cara a la próxima jornada del Grupo A, Independiente Medellín tendrá una exigente visita ante Flamengo el jueves 16 de abril, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a Cusco el próximo martes.

Medellín y Estudiantes de la Plata se enfrentaron en la Copa Libertadores. Colprensa

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- Ficha técnica:

1. Independiente Medellín: Éder Chaux; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Esneyder Mena (m.47, Daniel Cataño), Jhon Montaño (m.68, Yony González), Francisco Chaverra, y Francisco Fydriszewski (m.87, Enzo Larrosa).

Entrenador: Alejandro Restrepo.

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1. Estudiantes de la Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pires, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain (m.89, Gabriel Neves), Ezequiel Piovi, Tiago Palacios (m.89, Brian Aguirre), Edwuin Cetré (m.62, Joaquín Tobio); Facundo Farías (m.62, Alexis Castro) y Guido Carrillo (m.62, Adolfo Gaich).

Entrenador: Alexander Medina.

Goles: 0-1, m.4: Tiago Palacios. 1-1, m.64: Francisco Chaverra.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera. Amonestó a Ezequiel Piovi, Jhon Montaño, Tomás Palacios, Daniel Londoño, Tiago Palacios, Gastón Benedetti y Fernando Muslera.

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Incidencias: partido de la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores disputado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.