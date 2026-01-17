Síguenos en:
Con Yerry Mina como capitán, Cagliari dio el golpe en Italia y venció 1-0 a la Juventus

Con Yerry Mina como capitán, Cagliari dio el golpe en Italia y venció 1-0 a la Juventus

El nacido en Guachené se impuso en el duelo de colombianos por la jornada 21 de la liga italiana. En la 'Juve', Juan Cabal estuvo en el banco de suplentes durante todo el partido.

Por: EFE
Actualizado: 17 de ene, 2026
Cagliari logró un triunfo 1-0 frente a Juventus en la Serie A
Cagliari logró un triunfo 1-0 frente a Juventus en la Serie A
Foto: @cagliaricalcio

