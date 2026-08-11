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Gol Caracol  / Quién es Eder Castañeda, exjugador del América que es voluntario rescatista ante terremoto en Cali

Quién es Eder Castañeda, exjugador del América que es voluntario rescatista ante terremoto en Cali

Eder Castañeda fue de esos héroes inesperados en medio de la tragedia que vive la ciudad de Cali. Esto, tras el terremoto que sacudió a gran parte del territorio nacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Eder Castañeda, exjugador de América de Cali.
Eder Castañeda, exjugador de América de Cali.
Foto: AFP

Colombia vivió la mañana del lunes pasado una de las mayores tragedias naturales, luego del terremoto de 7.4 en la escala de Richter que sacudió gran parte del territorio nacional. Uno de los lugares más afectados fue la ciudad de Cali, y en medio de toda la tragedia, apareció uno de esos héroes inesperados, tratando de aportar su ayuda a las víctimas. El personaje en cuestión fue Eder Castañeda, exjugador del América.

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El que fuese defensor central de los 'diablos rojos' entre 2015 y 2018 compartió varios videos en sus redes sociales, que luego se hicieron virales, solicitando apoyo y colaboración para tratar de rescatar a los afectados por el movimiento telúrico. Hizo un llamado a los conductores de volquetas para que desplazaran con prontitud al barrio Capri de la capital vallecaucana. Y es que Castañeda se puso las botas para unirse como voluntario en la remoción de los escombros y salvar vidas.

Eder Castañeda con la camiseta del América de Cali.
Éder Castañeda con la camiseta del América de Cali.
colprensa.

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¿Quién es Eder Castañeda, exjugador del América que es voluntario rescatista ante terremoto en Cali?

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Nació en la ciudad de Cúcuta un 22 de julio de 1992, y tiene 34 años. Además de vestir la colores de la 'mechita', Castañeda Botia tuvo una larga trayectoria en el fútbol profesional colombiano actuando para el desaparecido Atlético Huila, también jugó en Deportes Quindío, Deportivo Pereira, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga.

Castañeda jugó como defensor central e hizo parte del plantel del América de Cali que logró el tan anhelado ascenso a primera división en 2016, luego de cinco años en la B.

Como jugador profesional, además de ese importante trofeo con la 'mechita', Eder Castañeda logró ser campeón con el Junior de Barranquilla. El cucuteño levantó con el 'tiburón' el título del Torneo Finalización en el año 2018, una escuadra que era entrenada por Julio Avelino Comesaña y que tenía en sus filas a Sebastián Viera y a Luis Díaz, actual figura del Bayern Múnich y de la Selección Colombia.

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