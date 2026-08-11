Un técnico de Liga BetPlay 2026-II se va por amenazas; "no tenían como darme garantías"

Con apenas cuatro fechas disputadas en la Liga BetPlay 2026-II ya salió el primer director técnico, que fue el venezolano Richard Páez, quien salió tras rescindir de mutuo acuerdo, tal y como Cúcuta Deportivo lo comunicó en sus redes sociales. Sin embargo, este martes el propio estratega contó nuevos detalles sobre su marcha de los 'motilones'.

"Salgo del Cúcuta con amargura de no haber tenido tiempo para transformar el buen juego asociativo valiente en resultados y no fue solo la tardanza para reunir el equipo base y refuerzos, sino la intolerancia de las barras bravas que truncaron el proyecto con amenazas a mi integridad", escribió en su cuenta de 'X' en las últimas horas.

Ante esto, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' contactaron al profesor Páez para que contara un poco más de su proceso en el elenco nortesantandereano. Y de entrada aseguró que "en ese 'tuit' está resumido lo que sucedió con Richard Páez en el Cúcuta. Estábamos esperanzados con un proyecto que traíamos, que indudablemente sabíamos las dificultades que era hacer realidad los conceptos teóricos de trabajo y que, definitivamente, nuestro proyecto era con la idea de cambiarle esa mentalidad, ese estilo, esa cultura del Cúcuta para disputar este torneo en Primera División, con la idea de ir en la búsqueda de salvar la categoría. Eso caracteriza a un equipo que juega como equipo chico, que realmente trata de evitar perder".

Publicidad

Acá más declaraciones:



*Las amenazas

"Se presentó el problema: hubo amenazas directas hacia mí a través de WhatsApp y mensajes realizados a la gerencia del equipo, donde me transmitían la amenaza directa de que mi integridad personal no estaba garantizada si yo dirigía en el próximo partido".

*No le dieron garantías de seguridad

"Ante esa situación, y que nadie me podía dar garantías, porque estar expuesto ante una barra que son intolerantes, que no conocen de fútbol, sino de resultados, y creen que los resultados se consiguen así, tuve que llamar a la directiva y me dijeron que no tenían cómo darme una garantía".

Publicidad

*Su salida de Cúcuta por amenazas

"Pues tuvimos que acordar una salida honorable y mucho más respetuosa para mi nombre y reputación como técnico internacional que soy. Lamentablemente, hoy en Cúcuta se ha cortado ese proyecto, que yo estaba muy feliz. Yo era el primero en salvar la categoría y tener un Cúcuta competitivo".

*Mensajes fuertes contra él

"Leer el mensaje me parece que es demasiado grosero para expresarlo en público. Una persona que representa odio, actitud violenta. No es solo un mensaje generalizado, sino directamente: “Al veneco” que dirige al Cúcuta Deportivo. Es muy difícil hacer entender a una persona que escribe de esa manera. El número está para que sea investigado".

*Su proceso en Cúcuta

"Trajeron a un DT que venía con una costumbre, como me ha caracterizado en todos los equipos que manejé: con un equipo que intentaba jugar de tú a tú, a lo grande, no importa si fuera de local o visitante. La primera etapa del torneo me hizo consolidar un equipo, empezar a sembrar esa idea de juego. Jugadores que tienen el potencial, pero necesitaba tiempo para estructurarlo en cancha. En el primer semestre conseguimos 16 puntos, aunque uno entiende que los resultados lo mantienen a uno en un proyecto o no. Yo estaba visualizando que este segundo semestre estaba empezando a comprender el estilo que queríamos sembrarle. Tuvimos una dificultad tremenda, que eran cuatro jugadores fundamentales, que eran de la base del equipo: Luis Fernández, Brayan Córdoba, Omar Albornoz y Arizala".

