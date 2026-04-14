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Gol Caracol  / Continúa el escándalo de la Copa Africana, entre Marruecos y Senegal; nuevo pronunciamiento

Continúa el escándalo de la Copa Africana, entre Marruecos y Senegal; nuevo pronunciamiento

No para la polémica por lo ocurrido en la Copa Africana y esta vez se conocieron las drásticas penas y sanciones por los disturbios presentados en la final.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Senegal y Marruecos, por la final de la Copa Africana, terminó en un escándalo y se conocieron las penas para los implicados
Senegal y Marruecos, por la final de la Copa Africana, terminó en un escándalo y se conocieron las penas para los implicados
AFP

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