Continúa el escándalo de la Copa Africana, entre Marruecos y Senegal; nuevo pronunciamiento

El Tribunal de Apelación de Rabat confirmó las penas de hasta un año de prisión impuestas en primera instancia a 18 hinchas senegaleses y un franco argelino por los disturbios en la final de la Copa Africana de Naciones (CAN), informó a EFE una fuente de la defensa.

El tribunal rechazó los recursos presentados por los procesados, que estaban en detención preventiva, y ratificó las sentencias dictadas el 19 de febrero por la Corte de Primera Instancia por cargos como violencia, destrucción de instalaciones deportivas e intrusión en el terreno de juego durante la final de la CAN, celebrada el 18 de enero en Rabat.

El 19 de febrero, el Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó a once de estos aficionados a un año de prisión y multas de 5.000 dirhams (unos 450 euros).

Cuatro senegaleses más recibieron seis meses de cárcel y 2.000 dirhams (180 euros) de multa, mientras que otros cuatro -tres senegaleses y un franco-argelino- fueron sentenciados a tres meses de prisión y 1.200 dirhams (110 euros).



La sesión de apelación, celebrada este lunes 13 de abril, se desarrolló con la presencia de los acusados y sus abogados, incluidos representantes extranjeros.

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El pasado 30 de marzo, el mismo tribunal había aplazado el juicio hasta esta fecha para que los nuevos abogados prepararan sus alegatos, según pudo constatar EFE en una sesión en la que estuvieron presentes todos los procesados tras una barrera de madera.

La Selección Marruecos, declarada campeona de la Copa África, luego de que le quitaran el título a Senegal AFP

Antes de dictar sentencia de primera instancia, la Fiscalía calculó en 4,87 millones de dirhams (unos 451.000 euros) los daños en el estadio Príncipe Moulay Abdellah durante los disturbios, que estallaron tras un penalti pitado contra Senegal -fallado después por Marruecos- en el partido que los Leones del Atlas perdieron 1-0 en la prórroga.

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El polémico penalti provocó que Senegal abandonara temporalmente el campo en protesta contra el árbitro, mientras sus aficionados provocaron disturbios.

Senegal se proclamó campeón de África en el terreno de juego, pero el pasado 17 de marzo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitó la Copa y se la otorgó a Marruecos como castigo al amago de retirada de los Leones de Teranga.

Senegal ha recurrido esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).