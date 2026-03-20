España definió convocados para enfrentar a Serbia y Egipto; Cristhian Mosquera, una de las novedades

Luis de la Fuente, director técnico de la Selección España, ha citado a cuatro arqueros con la inclusión de Joan García en la lista de convocados para los amistosos de marzo contra Serbia y Egipto, novedad junto a Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, con el regreso de referentes como Rodri, Pedri y Lamine Yamal.

La última lista de España, antes de la definitiva para el Mundial 2026, presenta numerosas novedades. De la Fuente no renuncia a ninguno de sus guardametas habituales -Unai Simón, David Raya y Álex Remiro- para premiar el crecimiento de Joan García. El guardameta del Barcelona es llamado por primera vez a la absoluta.

Con las ausencias por lesión de Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pablo Barrios, Nico Williams y Samu Aghehowa, De la Fuente prescinde de Dani Vivian en defensa y Aleix García en el centro del campo, respecto a la última convocatoria en noviembre del pasado año, y tampoco recupera a Dani Carvajal ni Robin Le Normand, habituales que no pudieron jugar los últimos encuentros por lesión.

Junto a Joan García, son novedad en la convocatoria la inclusión del central del Arsenal, Cristhian Mosquera, el centrocampista de la Real Sociedad Barrenetxea y el extremo de Osasuna Víctor Muñoz.



Christian Mosquera, defensa central colombo español, en un partido del Arsenal Getty Images

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Regresa a la selección Carlos Soler, cuyo último partido con España fue en la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar, en diciembre de 2022, y tras lesión lo hacen Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal. Jugadores como Marcos Llorente y Pablo Fornals repiten en la citación y ganan fuerza de cara a la próxima Copa del Mundo.

Tras la suspensión de la Finalissima que debía disputar ante Argentina en Catar, la selección española se enfrentará a Serbia el viernes 27 de marzo en Villarreal y a Egipto el lunes 30 de marzo en Barcelona.

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La lista de convocados España para los amistosos de marzo contra Serbia y Egipto:

- Arqueros:



Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

Joan García (Barcelona)

- Defensores



Pedro Porro (Tottenham/ING)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Cristhian Mosquera (Arsenal(ING)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

- Centrocampistas



Rodri Hernández (Manchester City/ING)

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Pedri (Barcelona)

Pablo Fornals (Betis)

Carlos Soler (Real Sociedad)

Fermín López (Barcelona)

Ander Barrenetxea (Real Sociedad)

La Selección de España es una de las favoritas para el Mundial 2026. Getty

- Delanteros



Dani Olmo (Barcelona)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Víctor Muñoz (Osasuna)

Lamine Yamal (Barcelona)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferran Torres (Barcelona)

Borja Iglesias (Celta).

🚨 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 | Esta es la lista de jugadores para los partidos contra Serbia y Egipto.



ℹ️ Más información: https://t.co/oM5ARXivUM#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/VUXz8HM5bD — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 20, 2026