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Gol Caracol  / España definió convocados para enfrentar a Serbia y Egipto; Cristhian Mosquera, una de las novedades

España definió convocados para enfrentar a Serbia y Egipto; Cristhian Mosquera, una de las novedades

El defensor de origen colombiano, Cristhian Mosquera, es una de las sorpresas en el listado de la Selección España para los duelos de preparación de este mes de marzo de cara al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Cristhian Mosquera fue citado para los amistosos de España contra Serbia y Egipto.
Cristhian Mosquera fue citado para los amistosos de España contra Serbia y Egipto.
Getty

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